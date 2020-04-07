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      Конфликт в Гидропарке Киева: как наказали спортсмена, напавшего на журналистов

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      Мужчина, напавший на журналистов ZIK / Фото из соцсетей

      В киевском Гидропарке было жарко не только 6 апреля. Нарушителей карантина там фиксировали и раньше, правда, журналисты, а не правоохранители. Так, 2 апреля неизвестные напали на группу медийщиков, которые готовили материал об инспектирования киевских парков и спортивных площадок. Одному нападающему суд уже избрал меру пресечения.

      Заметим, что во время инцидента мужчина возмутился замечанию журналистов о том, что он нарушает карантин. Он напал на первую съемочную группу и повредил их технику. Впоследствии мужчина напал на еще одну съемочную группу. Всего в результате столкновений телесные повреждения получили двое журналистов и оператор.

      Недавно Мужчина переплыл Днепр, протестуя против закрытия Гидропарка: видео

      Сначала против нападающего открыли уголовное производство. А уже 7 апреля пресс-служба прокуратуры Киева сообщила об избрании нападающему-бодибилдеру меры пресечения.

      Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала ZIK 2 апреля в Гидропарке,
      – сообщили в прокуратуре.

      Он пробудет под домашним арестом до 3 июня включительно.


      Нападение на журналистов в Гидропарке / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

      Мужчине сообщили о подозрении из-за препятствования профессиональной деятельности журналистов и насилия в отношении них.

      Заметим, что кроме журналистов телеканала ZIK, в Гидропарке 2 апреля пострадали также их коллеги с телеканала "Эспрессо".

      Внимание! За нападение на журналистов спортсменам из Гидропарка грозит до 3 лет лишения свободы, а за угрозы или насилие – до 5 лет тюрьмы.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Журналисты Новости Киева Решение суда Прокуратура Киева
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