Конфликт в киевском кафе закончился потасовкой и выстрелами: видео
Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в одном из столичных кафе по улице Константиновской. Конфликт возник между компанией, которая отдыхала в заведении и его совладельцами.
Один из совладельцев кафе рассказал, что причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко, сообщает ТСН.
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Мужчина отметил, что в кафе отдыхала компания из 15 человек. Заведение должен было закончить работу в 23:00, однако отдыхающие попросили поседеть дольше на летней площадке.
Владельцы позволили компании остаться предупредив их о том, что нужно вести себя тихо. Сначала отдыхающие согласились, однако уже через полчаса они начали шуметь и владельцы вынуждены были сделать замечание.
Мы сделали одно замечание... Уже перед дракой они сидели на полу, выпивали... Шумели. Второе замечание – они начали возмущаться: "Мы платим деньги – мы хотим дальше отдыхать". Я говорю: "Мало того, что вы платите – здесь люди отдыхают",
– рассказал мужчина.
После этого компания окружила одного из совладельцев кафе, конфликт обострился – началась драка. Чтобы ее предотвратить другой совладелец заведения применил стартовый пистолет.
Известно, что на место конфликта приехала полиция, однако никого не задержали.
На место конфликта приехала полиция