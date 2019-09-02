Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в одном из столичных кафе по улице Константиновской. Конфликт возник между компанией, которая отдыхала в заведении и его совладельцами.

Один из совладельцев кафе рассказал, что причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко, сообщает ТСН.

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Мужчина отметил, что в кафе отдыхала компания из 15 человек. Заведение должен было закончить работу в 23:00, однако отдыхающие попросили поседеть дольше на летней площадке.

Владельцы позволили компании остаться предупредив их о том, что нужно вести себя тихо. Сначала отдыхающие согласились, однако уже через полчаса они начали шуметь и владельцы вынуждены были сделать замечание.

Мы сделали одно замечание... Уже перед дракой они сидели на полу, выпивали... Шумели. Второе замечание – они начали возмущаться: "Мы платим деньги – мы хотим дальше отдыхать". Я говорю: "Мало того, что вы платите – здесь люди отдыхают",

– рассказал мужчина.

У ніч проти 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві сталася бійка зі стріляниною. Відео очевидця події. pic.twitter.com/SfRJRnlpW4 — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) September 1, 2019

После этого компания окружила одного из совладельцев кафе, конфликт обострился – началась драка. Чтобы ее предотвратить другой совладелец заведения применил стартовый пистолет.

Известно, что на место конфликта приехала полиция, однако никого не задержали.



На место конфликта приехала полиция