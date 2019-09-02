09:37
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Конфликт в киевском кафе закончился потасовкой и выстрелами: видео

      276 Читати новину українською
      Выстрелы и драка в кафе в Киеве
      Выстрелы и драка в кафе в Киеве / ТСН

      Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в одном из столичных кафе по улице Константиновской. Конфликт возник между компанией, которая отдыхала в заведении и его совладельцами.

      Один из совладельцев кафе рассказал, что причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко, сообщает ТСН.

      Читайте также: В Киеве задержали неизвестного иностранца с арсеналом оружия в сумке

      Мужчина отметил, что в кафе отдыхала компания из 15 человек. Заведение должен было закончить работу в 23:00, однако отдыхающие попросили поседеть дольше на летней площадке.

      Владельцы позволили компании остаться предупредив их о том, что нужно вести себя тихо. Сначала отдыхающие согласились, однако уже через полчаса они начали шуметь и владельцы вынуждены были сделать замечание.

      Мы сделали одно замечание... Уже перед дракой они сидели на полу, выпивали... Шумели. Второе замечание – они начали возмущаться: "Мы платим деньги – мы хотим дальше отдыхать". Я говорю: "Мало того, что вы платите – здесь люди отдыхают",
      – рассказал мужчина.

      После этого компания окружила одного из совладельцев кафе, конфликт обострился – началась драка. Чтобы ее предотвратить другой совладелец заведения применил стартовый пистолет.

      Известно, что на место конфликта приехала полиция, однако никого не задержали.

      Стрілянина в київському кафе
      На место конфликта приехала полиция

      blog_ava
      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      29852
      Теги: Новости Украины Новости Киева Оружие Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 130
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23919
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 521
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2655
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1279
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук