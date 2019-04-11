Конфликт в Ливии: как Путин может получить контроль над потоком беженцев в Европу

Уже неделю как два правительства Ливии – признанное миром и самопровозглашенное – начали борьбу за столицу. Однако и здесь не обошлось без "руки" России. Рассказываем, чем выгоден этот конфликт для Путина и как он может повлиять на Евросоюз.

Что случилось?

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар со своими войсками начал наступление на столицу Ливии Триполи, подконтрольную признанному миром правительству страны. 5 апреля проправительственные военизированные формирования их оттеснили. В тот же день Совбез ООН выразил обеспокоенность и призвал Хафтара прекратить военные действия.

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Стоит отметить, что Россия не поддержала предложенный Великобританией вариант заявления Совета Безопасности ООН с призывом к силам Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи. Зато Москва настаивала на том, что официальное заявление должно содержать призыв о прекращении боевых действий ко всем участникам ливийского конфликта. Против таких изменений выступили США.



Ливия на карте мира

Накануне, 10 апреля, боевые действия между армией фельдмаршала Хафтара и войсками правительства усилились. Силы Хафтара наступают с юга и юго-востока Триполи. Тысячи мирных жителей были вынуждены бежать с места столкновений, более 20 человек погибли.

#Libya– photos of LNA forces after capturing 4th bde. camp in al–Aziziyah, approx. 40 km south of #Tripoli pic.twitter.com/ihwsY1r6uS — Oded Berkowitz (@Oded121351) 10 квітня 2019 р.

14-16 апреля запланированы переговоры под эгидой ООН о мирном урегулировании конфликта в Ливии. Однако эксперты высказывают сомнения в том, что они состоятся.

Связь Хафтара с Кремлем

75-летний Халифа Хафтар – фельдмаршал так называемой "Ливийской национальной армии" (ЛНА) в начале 1980-х окончил советскую военную академию им. Фрунзе. Сейчас он является гражданином США.

За последние несколько лет Хафтар неоднократно посещал Россию. Так, в январе 2017 года на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" он провел видеоконференцию с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. В августе 2017 года Хафтар и Шойгу провели переговоры уже в Москве. Тогда же в СМИ появилась информация, что на встрече присутствовал также российский миллиардер Евгений Пригожин, которого называют непосредственным владельцем ППК "Вагнера". Однако официальные источники объяснили его присутствие на переговорах тем, что он якобы "отвечал за культурную программу и питание гостей".

Смотрите видео встречи Хафтара и Шойгу в Москве:

Уже в марте 2019 издание Telegraph отмечало: сотни наемников Вагнера служат на стороне "ЛНА". В МИД России ответили, что такой информацией не владеют.

Сейчас Хафтару также активно помогают соседней Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.



Халифа Хафтар

Почему России выгоден этот конфликт?

Кремль традиционно заявляет о необходимости диалога, однако Хафтара поддерживает. Россия заинтересована в том, чтобы поставить "своего" человека в Ливии. Более того, она хотела, чтобы этот человек получил контроль над всей страной.

Как объяснил в комментарии 24 канала эксперт по вопросам внешней политики и политики Олег Белоколос, таким образом Москва хочет получить, во-первых, еще одну военно-морскую базу. Во-вторых – контроль над едва ли не самым большим маршруту нелегальной миграции в Европу.

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Страны Евросоюза хотели бы защититься от неконтролируемого потока беженцев, поскольку эта тема особенно болезнена в последние годы. И дополнительное количество мигрантов из Африки может еще больше расшатать ситуацию – усилятся позиции ультраправых партий, которые, в частности, выступают против идеи самого ЕС.

Если Россия получит с помощью Хафтара контроль над этими путями, она может не только вести переговоры с Европейским Союзом, показывая этот дополнительный рычаг воздействия на него, но и "продвигать" свою агентуру в страны Европы,

– объясняет Олег Белоколос.

Вследствие последних боевых действий погибли более 20 человек

Что дальше?

Сейчас, по словам Олега Белоколоса, можно прогнозировать только усиление военных действий и дополнительные потери среди гражданского населения. Пока Триполи контролирует официальное правительство, которое не собирается сдаваться. Трудно однозначно говорить и о том, какие силы обладают четким преимуществом.

Однако генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш накануне заверил, что, хотя ситуация в Ливии очень сложная, возвращение к политическому диалогу все еще возможно.

Почему в Ливии продолжается конфликт?

После свержения режима Муаммара Каддафи (2011 год) в Ливии фактически образовались два правительства. Одно, переходное, контролирует Триполи и незначительное количество территорий на севере страны. Его поддерживает ООН. Также это правительство контролирует Национальную нефтяную компанию, а именно нефтяные месторождения является основной причиной конфликтов в стране.



Второе, самопровозглашенное правительство возглавляет Халифа Хафтар, или "новый Каддафи". Его армия контролирует множество ливийских нефтяных месторождений, однако фельдмаршал желает расширить свое влияние.



В стране действуют также ряд вооруженных группировок и радикальных исламистов.