Конфликт в Шабо: жители заявили о рейдерстве и угрозах со стороны Лакарена

Об угрозах и рейдерстве со стороны Кристофа Лакарена заявляют жители села Шабо Одесской области.

По их убеждению, французский винодел – аферист, а его действиями должны заинтересоваться правоохранительные органы. Они уже обратились к президенту и председателю ОГА с просьбой защитить их права, передает "Думская.Net".

Следовательно, в письме владельцы паев утверждают, что с ООО "Лакар" не заключали договоров на право пользования землей. В то же время, приобретение им 130 га виноградников признано недействительным в судебном порядке.

"Происходит фактическое рейдерство со стороны этого гражданина Франции! Не исключаем, что последний так называемый "поджог виноградников" (а на самом деле – сорняка на небольшой территории) – это еще один повод не отдавать нам наше законное имущество", – говорится в обращении.

В письме местные жители также обращают особое внимание на методы Кристофа Лакарена в выращивании винограда. По их показаниям, предприниматель погубил территорию: «Лакарен подает себя, как "крупного инвестора и винодела"! Хотя от его деятельности идет лишь вред: вместо винограда растет сорняк, из-за недосмотра и отсутствия работы земля портится, теряет плодородие, засоряются многолетними кустами, деревьями и опасной карантинной амброзией, в летний период возникает опасность пожаров, что может повлечь возгорание жилья соседних улиц и тому подобное».

Отметим, 25 августа Кристоф Лакарен сообщил на своей странице в Facebook о том, что якобы неизвестные подожгли виноградник. В свою очередь, правоохранители следов поджога не обнаружили. По информации спасателей, вероятнее всего возгорание спровоцировала жара. На сайте ГСЧС в Одесской области сообщили, что сухая растительность и отсутствие обпашки и обкосов значительно осложняли тушение. Напомним, конфликт между владельцами паев и Кристофом Лакареном длится несколько лет.