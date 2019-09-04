Конфликт вокруг "Мотор Сичи": как от этого может пострадать Украина

Дело "Мотор Сичи", как лакмусовая бумажка государственности. Пока украинцы только учатся отстаивать национальные интересы и строить национальную стратегию. Продажа одного из крупнейших производителей оборонной отрасли Украины китайскому предпринимателю в очередной раз показала, что дается это нам сильно сложно.

Пятая по мощностям гражданско-военная компания Украины – "Мотор Сич" – производит не только вертолеты. Еще несколько лет назад она занимала прочные позиции на рынке авиадвигателей и двигателей для ракет.

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Технологии компании, унаследованные с советских времен и развитые уже украинскими конструкторами, – уникальны. Именно они заинтересовали китайскую компанию. В 2016 году она предложила главному акционеру и бывшему гендиректору "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву 100 миллионов долларов за 56% акций компании.

Эта, на первый взгляд, обычная операция продажи ценных бумаг между частными компаниями оказалась в эпицентре противостояния США и Китая и поставила Украину перед нелегким выбором.

Речь идет о вопросе, который важен как для Украины, так и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран,

– сказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

В Белом Доме убеждены, украинские технологии могут помочь китайским властям улучшить мощности национальных военно-воздушных сил. Конечно, США пытаются предотвратить военное укрепление одного из главных конкурентов на международной арене – Китая. Чтобы предотвратить транзакции с "Мотор Сичью" Дональд Трамп даже отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в Киев объяснять риски, связанные с сотрудничеством с Пекином.



Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон

"Нас беспокоит "дипломатия создания задолженностей", которую проводит китайская сторона. И хотя сначала кажется, что предлагаемые ими финансовые условия достаточно привлекательны, в будущем страны, которые на это соглашаются, остаются с долгами, в зависимости", – заявил Болтон.

А еще Китай в своем стремлении усилить военный потенциал ворует интеллектуальную собственность, предостерег Джон Болтон. Киев тоже имеет негативный опыт сотрудничества с Пекином в военной области и сфере стратегических технологий.

Очень трудно найти хотя бы один проект, который был бы реализован китайцами в области высокотехнологичной продукции. Сначала они пытались развивать сотрудничество с Южмашем, нашим ракетным заводом, с одной целью – взять технологии производства элементов межконтинентальных баллистических ракет. Как только им это удалось, они прекратили такую ​​кооперацию,

– отметил глава Института внешней политики Григорий Перепелица.

К тому же, Китай сотрудничает с Россией в военной области и украинские двигатели через него могут поставить и на вертолеты агрессора. Это уже не первый случай, когда Украина оказывается между интересами мощных мировых держав.

И пока США и Китай отстаивают свои национальные интересы, Украина рискует потерять уникальные технологии и высококвалифицированных ученых и инженеров. Ведь компания "Мотор Сич" оказалась на грани выживания и без финансирования ей придется сокращать производство.



Возраст украинского авиафлота

После того, как Россия начала агрессию против Украины в 2014 году, Киев запретил экспорт военных товаров туда. А почти 80% продукции "Мотор Сич" шла именно российским клиентам.

Украина, конечно, потеряет рабочие места, будет нестабильность. Здесь надо ставить вопрос о компенсации,

– подытожил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Но ни одна западная компенсация не решит острую стратегическую проблему нашей страны: отсутствие эффективного государственного менеджмента в сфере обороны и развития оборонных технологий. Новое правительство должно начать реформировать систему управления этим сектором немедленно, считают эксперты.

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Окончательную же точку в решении ситуации вокруг "Мотор Сичи" и определении стратегических направлений развития как в оборонной сфере, так и во внешней политике, должен поставить президент. Ведь формирование стратегии и ее реализация – это одна из главных функций лидера страны.