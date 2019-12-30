Конфликтовал и сопротивлялся патрульным: начальника полиции Харькова отстранили от должности
Руководителя одного из харьковских территориальных отделений полиции отстранили от занимаемой должности из-за обнаружения грубого неуважения к коллегам.
Майор полиции был пьян и сопротивлялся патрульным полицейским, которые прибыли на вызов.
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На территории гаражного кооператива в Московском районе Харькова между начальником полиции и охраной возник конфликт. Наряд полиции прибыл на место происшествия. Однако мужчина вел себя агрессивно, нецензурно ругался и угрожал патрульным. Патрульные применили против майора полиции спецсредства и меры физического воздействия.
33-летнего мужчину доставили в Московский отдел полиции.
Сейчас решается вопрос о квалификации действий полицейского по Уголовному кодексу Украины.