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      Конфликтовал и сопротивлялся патрульным: начальника полиции Харькова отстранили от должности

      8 Читати новину українською
      Начальника отдела полиции Харькова отстранили от должности / Главком

      Руководителя одного из харьковских территориальных отделений полиции отстранили от занимаемой должности из-за обнаружения грубого неуважения к коллегам.

      Майор полиции был пьян и сопротивлялся патрульным полицейским, которые прибыли на вызов.

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      На территории гаражного кооператива в Московском районе Харькова между начальником полиции и охраной возник конфликт. Наряд полиции прибыл на место происшествия. Однако мужчина вел себя агрессивно, нецензурно ругался и угрожал патрульным. Патрульные применили против майора полиции спецсредства и меры физического воздействия.

      33-летнего мужчину доставили в Московский отдел полиции.

      Сейчас решается вопрос о квалификации действий полицейского по Уголовному кодексу Украины.

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      сегодня
      2004
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Полиция Новости Харькова
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