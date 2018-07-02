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Конфуз с Бейонсе. Как певицу на концерте спасали с лестницей: видео

87 Читати новину українською
Бейонсе
Бейонсе / Коллаж 24 канал

Знаменитая певица Бейонсе, которая вместе с мужем Джей Зи находится в гастрольном туре On the Run II, 1 июля выступила в Варшаве. В конце концерта женщина попала в "ловушку" в нескольких метрах над землей, а именно застряла на подвесной конструкции, которая по техническим причинам не опустилась на землю.

Об этом сообщает  Daily Mail со ссылкой на видео, которое опубликовал один из фанатов Бейонсе.

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Попрощавшись с публикой, Бейонсе, которая была в ботфортах на высоких каблуках и черном боди, должна была слезть с конструкции. Однако единственным вариантом стала обычная лестница, которую подставили под сцену.

Перед тем, как слезть, певица несколько минут медлила, боясь упасть.

Смотрите видео, как Бейонсе спасали со сцены:

Напомним, это не первый конфуз, который случился с Бейонсе на концерте. На музыкальном фестивале Coachella 2018 в Калифорнии Бейонсе и ее младшая сестра Соланж Ноулз упали на сцене во время выступления.

Теги: LifeStyle Музыка Курьезные новости Бейонсе
Источник: 24 Канал
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