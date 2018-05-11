Конгресс США обнародовал тысячи рекламных объявлений российских ботов с Facebook

Демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали более трех тысяч объявлений, проплаченных Россией и размещенных в Facebook за период с 2015 по конец 2017 года.

По словам законодателей, за десятками тысяч постов в соцсети, призванных посеять политический хаос и нанести вред американской демократии, стояло российское "Агентство интернет-исследований", известное как санкт-петербургская "фарбрика троллей", сообщат CBS News.

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Публикации в Facebook демонстрируют, как российские пропагандисты совершенствовали свою тактику на Facebook в течение двух лет до и после президентских выборов в США в 2016 году. Активно эти рекламные посты продвигались именно во время выборов.

Выстраивать защиту и обезопасить себя от атак в будущем можно только воочию увидев, какого рода сообщения, какую тематику и какую визуальную информацию использовали россияне чтобы посеять среди нас разногласия,

– прокомментировал высокопоставленный член Комитета по разведке Палаты представителей, демократ от штата Калифорния Адам Шифф обнародование проплаченных Россией сообщений.

Огромный массив данных, разделенных поквартально за каждый год, составляет около восьми гигабайт сообщений в Facebook и их метаданными.

В сводках имеются данные о том, на каких страницах размещалось рекламное объявление, кого тролли выбирали в качестве целевой аудитории, сколько людей видели это объявление, сколько пользователей проявили к нему интерес (количество кликов), и как долго оно было активным.

Всего на размещение всех рекламных объявлений боты России в Facebook потратили до 100 тысяч долларов. Как сообщили представители Facebook в октябре прошлого года, дополнительно около 126 миллионов американцев увидели 80 тысяч бесплатных сообщений. В апреле компания удалила 70 аккаунтов в соцсети и 65 аккаунтов в Instagram, а также 138 страниц на Facebook, контролируемых российским "Агентством интернет-исследований".

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Что такое российская "фабрика троллей"? "Агентство интернет-исследований" (IRA), так называемая "фабрика троллей", было основано в 2013 году в Санкт-Петербурге. В 2014 году, действуя через российские подставные компании, это агентство наняло на работу сотни людей, от создателей фальшивых личностей до специалистов по техподдержке. Подрывные действия "агентства троллей" были нацелены также на искажение общественного мнения в России и Европе посредством распространения тенденциозных и сфабрикованных сообщений в соцсетях и российских СМИ.