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      Конгресс США выделит 580 миллионов долларов на борьбу с энергетическим влиянием России

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      США планируют помочь Европе снизить свою зависимость от России
      США планируют помочь Европе снизить свою зависимость от России / Фото из открытых источников

      Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который имеет целью помочь странам Центральной и Восточной Европы диверсифицировать энергетические источники.

      За законопроект, согласно данным, которые обнародованы на сайте Конгресса, проголосовал 391 конгрессмен. Этим законопроектом США должны помочь странам в Центральной и Восточной Европе, в частности в Украине, уменьшить свою зависимость от импорта энергоресурсов из стран, таких как Российская Федерация, которые используют энергетическую зависимость для политического влияние на правительства этих стран.

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      Законопроект позволит Госдепартаменту США выделить в 2021 финансовом году $580 млн на уменьшение российского энергетического влияния на страны Европы и стимулирования альтернативных инвестиций, пишет Bloomberg.

      Документ еще должны принять в Сенате США, после чего его должен подписать президент США Дональд Трамп.

      К слову, ранее сообщалось, что российский газопровод "Северный поток-2", строительство которого вызвало осуждение международного сообщества, на самом деле не сможет заменить транзит газа через Украину.

      США категорически осуждает строительство газопровода. Вашингтон убежден, что "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" даст Москве возможность реализовать угрозы о прекращении транзита газа через территорию Украины.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Ґрейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.

      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.
       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газ Новости США Энергетика Евросоюз
      Источник: 24 канал
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