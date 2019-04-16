Конгрессмены США обратились к международным банкам за информацией о связях Трампа с Россией

Палата представителей направила повестки крупнейшим международным банкам с требованием предоставить информацию о сделках президента США Дональда Трампа с российскими банками.

New York Times сообщила, что повестки получили, в частности, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America.

Читайте также: Трамп прокомментировал итоги расследования вмешательства России в выборы в США

Группа конгрессменов совместно с комитетом финансовых услуг направила запросы 15 апреля. Конгрессменов интересуют дела, которые банки вели с фигурантами списка подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы. В отношении Deutsche Bank расследование ведется с января 2019 года с тех пор, как демократы получили большинство в нижней палате Конгресса.

По словам главы комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, банк сотрудничает со следствием. Представитель Deutsche Bank Керри Макхью подтвердила, что банк ведет с комитетами продуктивный диалог.

На время вступления в должность президента у Трампа в Deutsche Bank было непогашенных кредитов на сумму в 340 миллионов долларов, как свидетельствует его последняя декларация. При этом банк кредитовал Трампа десятилетиями, даже когда другие банки отказывали ему в деньгах. Всего по состоянию на сегодня Deutsche Bank выдал его структурам около 2 миллиардов долларов.

Эрик Трамп, сын президента США и исполнительный вице-президент Trump Organization считает, что повестки являются "беспрецедентным злоупотреблением властью", а также "последней попыткой демократов в Палате представителей напасть на главу государства и его семью.

Что известно о расследовании Мюллера

Расследование продолжалось 22 месяца. За это время в рамках дела были выдвинуты обвинения 34 фигурантам, среди которых экс-начальник предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший адвокат Майкл Коэн.

Трамп неоднократно отрицал сговор с российскими властями и заявлял, что с ними сотрудничают его противники – демократы. Президент США потребовал опубликовать доклад Мюллера, чтобы снять обвинения с себя и своего штаба.

Вопрос с вмешательством России закрыт? Нет. Трампа не обвиняют во вмешательстве в выборы, однако Россию по-прежнему считают причастной. В докладе говорится, что Москва пыталась помочь предвыборной кампании Трампа. Основными методами были кибератаки и деятельность "Агентства интернет-исследований".