Конгрессвумен Тульси Габард отказалась от участия в выборах президента США: кто остался

Конгрессвумен от штата Гавайи Тульси Габард заявила, что завершает свою предвыборную кампанию за участие в выборах президента США от Демократической партии. Поэтому кандидатов на то, чтобы представлять Демпартию на выборах осталось 2: сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-вице-президент и сенатор от штата Делавэр Джозеф Байден.

Габард в своем видеообращении в твиттере заявила, что официально поддерживает кандидатуру Байдена. Политик также поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время предвыборной кампании.

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У Габард не было реальных шансов получить номинацию Демократической партии, пишет издание Vox. Ее рейтинг в общенациональных опросах колебался в пределах 1 – 2%. Поэтому конгрессвумен не принимала участия в последних дебатах кандидатов-демократов.

Нового президента США будут выбирать 3 ноября 2020 года. Кандидат от республиканцев – Дональд Трамп, а от демократов наибольшие шансы пойти на выборы имеет Джо Байден.

Что известно о Тульси Габард?

Она запомнилась избирателям прежде всего неоднозначными шагами. Так, она безуспешно судилась с Хиллари Клинтон и Google за того, что первая без доказательств связала деятельность конгресвумен с работой на Россию. Между тем поисковик отказался убирать результаты соответствующих запросов. Также во время голосования в Палате представителей по статье импичмента Дональда Трампа Габард была единственной из демократов, кто воздержался.