19:42
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Конгрессвумен Тульси Габард отказалась от участия в выборах президента США: кто остался

      - Читати новину українською

      Конгрессвумен от штата Гавайи Тульси Габард заявила, что завершает свою предвыборную кампанию за участие в выборах президента США от Демократической партии. Поэтому кандидатов на то, чтобы представлять Демпартию на выборах осталось 2: сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-вице-президент и сенатор от штата Делавэр Джозеф Байден.

      Габард в своем видеообращении в твиттере заявила, что официально поддерживает кандидатуру Байдена. Политик также поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время предвыборной кампании.

      К теме Выборы в США: Джо Байден выиграет праймериз в 4 штатах

      У Габард не было реальных шансов получить номинацию Демократической партии, пишет издание Vox. Ее рейтинг в общенациональных опросах колебался в пределах 1 – 2%. Поэтому конгрессвумен не принимала участия в последних дебатах кандидатов-демократов.

      Нового президента США будут выбирать 3 ноября 2020 года. Кандидат от республиканцев – Дональд Трамп, а от демократов наибольшие шансы пойти на выборы имеет Джо Байден.

      Что известно о Тульси Габард?
      Она запомнилась избирателям прежде всего неоднозначными шагами. Так, она безуспешно судилась с Хиллари Клинтон и Google за того, что первая без доказательств связала деятельность конгресвумен с работой на Россию. Между тем поисковик отказался убирать результаты соответствующих запросов. Также во время голосования в Палате представителей по статье импичмента Дональда Трампа Габард была единственной из демократов, кто воздержался.

      Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Джозеф Байден Выборы в США Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:35 Отмена рейсов из-за коронавируса: как вернуть деньги за билеты
      Світлана Попова
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      сегодня , 17:56 Продукты, доллар и маски: как спекулянты влияют на цены во время кризиса
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук