Конкретики не надходило, – Кремль про зустріч Путіна та Зеленського
У Кремлі прокоментували ймовірність зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Там заявили, що не отримували від Офісу Президента конкретної інформації щодо цього.
Источник:"РИА Новости"
Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він запевнив, що адміністрація Путіна перебуває "у постійному контакті" з Офісом Президента України.
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"Путін готовий поговорити з українським колегою Володимиром Зеленським про двосторонні відносини", – заявив прессекретар очільника Кремля.
Єдине, що ми маємо: це пропозиція Зеленського поговорити про врегулювання на Донбасі. І відповідь Путіна, що про це треба говорити з Донбасом, а не з Росією
– сказав Пєсков.
"А також запрошення Зеленському приїхати в Москву, якщо він цього бажає. Як будуть далі формулюватися пропозиції з боку Києва, ми не знаємо", – додав він.
Що заявляв Путін
Раніше президент держави-агресорки цинічно стверджував, що Росія не є учасницею конфлікту на Донбасі. Мовляв, домовлятися потрібно з бойовиками.
Путін бідкався, що Україна нібито руйнує стосунки з Росією, втручається у життя православної церкви, "утискає російську мову". Саме це він готовий обговорити з Зеленським.
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