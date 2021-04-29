У Кремлі прокоментували ймовірність зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Там заявили, що не отримували від Офісу Президента конкретної інформації щодо цього.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він запевнив, що адміністрація Путіна перебуває "у постійному контакті" з Офісом Президента України.

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"Путін готовий поговорити з українським колегою Володимиром Зеленським про двосторонні відносини", – заявив прессекретар очільника Кремля.

Єдине, що ми маємо: це пропозиція Зеленського поговорити про врегулювання на Донбасі. І відповідь Путіна, що про це треба говорити з Донбасом, а не з Росією

– сказав Пєсков.

"А також запрошення Зеленському приїхати в Москву, якщо він цього бажає. Як будуть далі формулюватися пропозиції з боку Києва, ми не знаємо", – додав він.

Що заявляв Путін

Раніше президент держави-агресорки цинічно стверджував, що Росія не є учасницею конфлікту на Донбасі. Мовляв, домовлятися потрібно з бойовиками.

Путін бідкався, що Україна нібито руйнує стосунки з Росією, втручається у життя православної церкви, "утискає російську мову". Саме це він готовий обговорити з Зеленським.

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