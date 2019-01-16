Конкурент украинца Лунина в "Реале" бесплатно покинет клуб
Голкипер мадридского "Реала" Кико Касилья покинет "королевский" клуб бесплатно.
Касилья уже прибыл в Англию и проходит медосмотр в новом клубе "Лидс", сообщает Yorkshire Evening Post.
Читайте также: Один из лидеров "Реала" получил травму в матче Ла Лиги
"Лидс" получит Касилью бесплатно, несмотря на то, что его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. При этом зарплата голкипера останется прежней.
Стоит отметить, что в "Реале" Касилья проиграл конкуренцию голкиперам Навас и Куртуа и не провел в этом сезоне ни одного матча.
Напомним, мадридцы хотят вернуть Андрея Лунина в клуб, а "Леганес" тем временем пополнил другой украинский игрок.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость6 февраля 2013 , 09:53
Ришар Гаске и Симона Халепье завоевали по титулу на Кубке Кремля21 октября 2013 , 09:53 1
"Динамо" победило. Итоги 10 тура УПЛ23 сентября 2013 , 14:19
Англия не получит место украинского клуба в Лиге чемпионов27 мая 2014 , 09:50