Конкурент украинца Лунина в "Реале" бесплатно покинет клуб

Голкипер мадридского "Реала" Кико Касилья покинет "королевский" клуб бесплатно.

Касилья уже прибыл в Англию и проходит медосмотр в новом клубе "Лидс", сообщает Yorkshire Evening Post.

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"Лидс" получит Касилью бесплатно, несмотря на то, что его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. При этом зарплата голкипера останется прежней.

Стоит отметить, что в "Реале" Касилья проиграл конкуренцию голкиперам Навас и Куртуа и не провел в этом сезоне ни одного матча.

Напомним, мадридцы хотят вернуть Андрея Лунина в клуб, а "Леганес" тем временем пополнил другой украинский игрок.

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