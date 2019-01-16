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      Конкурент украинца Лунина в "Реале" бесплатно покинет клуб

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      Кико Касилья покинет "Реал"
      Кико Касилья покинет "Реал"

      Голкипер мадридского "Реала" Кико Касилья покинет "королевский" клуб бесплатно.

      Касилья уже прибыл в Англию и проходит медосмотр в новом клубе "Лидс", сообщает Yorkshire Evening Post.

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      "Лидс" получит Касилью бесплатно, несмотря на то, что его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. При этом зарплата голкипера останется прежней.

      Стоит отметить, что в "Реале" Касилья проиграл конкуренцию голкиперам Навас и Куртуа и не провел в этом сезоне ни одного матча.

      Напомним, мадридцы хотят вернуть Андрея Лунина в клуб, а "Леганес" тем временем пополнил другой украинский игрок.

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      Теги: Футбол Спорт Андрей Лунин Реал
      Источник: 24 Канал
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