Конкурент Зинченко за место в основе "Манчестер Сити" вылетел до конца года

Защитник "Манчестер Сити" Бенджамен Мэнди снова травмировался. Он точно пропустит остаток 2018 года. В связи с этим наш соотечественник Александр Зинченко будет иметь шанс получить больше игровой практики и вряд ли покинет стан "горожан" в зимнее межсезонье.

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Ранее полузащитник сборной Украины был готов перейти в другой клуб из-за нехватки игрового времени. Однако, очередная травма Мэнди открывает дорогу Зинченко в основной состав, где он будет бороться за место с Делфом и Ляпортом. Александр будет иметь шанс сыграть, так как "Манчестер Сити" будет прибегать к ротации состава, учитывая, что впереди зимняя часть сезона, которая имеет очень насыщенный график.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация произошла и в прошлом сезоне. Тогда Гвардиола, ища решения, перевел Зинченко на левый фланг обороны, чем позволил украинцу регулярно выходить в основе "горожан".