Хотели запутать полиграф, но это не помогло: 50% кандидатов на должности в САП употребляли наркотики

43 человека претендовали на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Выяснилось, что почти половина этих претендентов употребляла запрещенные наркотические вещества.

О проблемах с наркотиками у кандидатов сообщила Екатерина Коваль. Она возглавляет Комиссию по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

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Сколько именно претендентов употребляли наркотики

Коваль заявила, что у 17 кандидатов были проблемы с наркотиками. Они либо когда-то употребляли, либо до сих пор употребляют запрещенные вещества. Претендентов проверяли на полиграфе. Они старались не "засветиться".

Сложный был выбор. Кандидаты организованными группами ходили на курсы противодействия полиграфу,

– отметила она.

Однако это им не помогло. Полиграфологи все равно узнали о проблемах с наркотиками у некоторых людей. В материалах Комиссии сохранены выводы, полиграммы и видеозаписи исследований.

В Украине будут активнее применять полиграф в отношении госслужащих

В начале июля Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об ускорении судебной реформы. Она является одним из базовых требований ЕС.

Эта реформа ужесточает уголовную ответственность для судей за коррупцию. А еще она позволяет Высшему совету правосудия проверять всех судей Верховного Суда на полиграфе.

Глава Комиссии не указала, в конкурсе на какие именно должности в САП полиграфологи обнаружили такие результаты.