Конкурс на управляющего Межигорье продолжили: почему бывшая резиденция Януковича никому не нужна

Бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича не заинтересовала инвесторов на конкурсе, где выбирали управителя имущества. Поэтому АРМА решило продолжить конкурс до конца февраля.

Еще летом был анонсирован поиск арендатора для резиденции, с которой в 2014 году бежал Янукович. Тогда представители АРМА – агентства, которому и передали Межигорье в управление, были уверены: это лакомый кусок. Поэтому и письма с приглашением принять участие в конкурсе прислали даже в Голливуд.

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Однако дворец Януковича не то, что Голливуд не заинтересовал, но и скромные украинские компании. За Межигорье решили посоревноваться только два претендента. Общественная организация, которая сейчас хозяйничает в резиденции, и сомнительная компания, что зарегистрирована на студента и имеет капитал в тысячу гривен.

По условиям конкурса, некоммерческая организация не могла участвовать в конкурсе, поэтому автоматически должна была победить фирма, которая похожа на подставную. Но журналисты забили тревогу, поэтому решение АРМА изменило.



Межгорье – дача Януковича в Сухолучье

Комендант Межигорье Денис показал построенную в Межигорье церковь, в которой уже проходят службы. После побега Януковича он вместе с другими активистами взял резиденцию под контроль, чтобы не разграбили. В течение пяти лет они удерживают роскошное президентское имение и хотят восстановить монастырь – один из древнейших православных храмов в Украине, который уничтожили большевики.

На строительство уже потратили около миллиона гривен. Это из тех средств, которые нам люди жертвуют на содержание Межигорье,

– ответил председатель ОО Межигорье Денис Тарахкотелык.

Он уверяет, что Межигорье – не такой лакомый кусок, ведь сложно не то, что зарабатывать, но удерживать огромную территорию. В год на это тратят 32 миллиона гривен. Если бы не были общественной организацией, сумма существенно бы возросла.

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АРМА же объясняет непопулярность Межигорье тем, что инвесторы боятся пристального внимания общественности к резиденции Януковича, а также не хотят конфликтов с общественной организацией. Но Денис уверен: дело не в этом. Инвесторов пугает нестабильность, потому Межигорье сейчас под арестом, продолжаются суды, поэтому есть вероятность, что имущество суд могут вернуть прежнему владельцу – фирме "Танталит".



Невероятно красивый парк в бывшей резиденции Януковича

До того, лучше Межигорье оставить национальным парком, а уникальные объекты использовать с пользой для государства. Например, лабораторию, подобных которой имеется только несколько в Европе. Здесь можно проверять продукты на содержание токсинов или контролировать качество лекарств.

Общественная организация не решила, будет ли еще раз подаваться на конкурс. Зато АРМА уверено, что Межигорье заинтересует других, а конкурс, обещают, будет прозрачным и проходить под бдительным оком общественности.