Конкурсы, сюрпризы и ожесточенная игра: стала известна программа баскетбольного Матча звезд
В субботу, 26 января, Запорожье примет Матч звезд украинской Суперлиги. Кроме самого противостояния, которое пройдет в формате "Звезды Украины" против "Звезд Легиона", зрителей ждут три традиционных конкурса и много других сюрпризов.
Все начнется в 13:30 в ДС "Юность" в Запорожье. Продлится праздничная программа до 18:00. Кроме уже обнародованной программы, организаторы пообцялы немало сюрпризов.
Читайте также: Стали известны все участники баскетбольного Матча звезд
Программа дня на Матче звезд-2019:
13:30. Старт ивента
14:00. Начало конкурсной программы
14:15. Конкурс защитников (жеребьевка накануне на вечерней тренировке)
14:40. Конкурс слэм-данков
15:00. Финал Конкурса данков
15:15. Конкурс трехочковых
15:30. Финал Конкурса трехочковых
15:45. Выставочный матч сборных 3х3
16:10. Старт Матча звезд Суперлиги Пари-Матч
16:45. Жеребьевка места проведения Ф4 Кубка Украины
16:55. Выступление команды французских данкеров Barjrots Dunkers
17:05. Старт второй половины матча
17:50. Награждение MVP и команд
Читайте также: Баскетбольный клуб должен игрокам большую сумму, долг согласился оплатить капитан сборной Украины