Конкурсы, сюрпризы и ожесточенная игра: стала известна программа баскетбольного Матча звезд

В субботу, 26 января, Запорожье примет Матч звезд украинской Суперлиги. Кроме самого противостояния, которое пройдет в формате "Звезды Украины" против "Звезд Легиона", зрителей ждут три традиционных конкурса и много других сюрпризов.

Все начнется в 13:30 в ДС "Юность" в Запорожье. Продлится праздничная программа до 18:00. Кроме уже обнародованной программы, организаторы пообцялы немало сюрпризов.

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Программа дня на Матче звезд-2019:

13:30. Старт ивента

14:00. Начало конкурсной программы

14:15. Конкурс защитников (жеребьевка накануне на вечерней тренировке)

14:40. Конкурс слэм-данков

15:00. Финал Конкурса данков

15:15. Конкурс трехочковых

15:30. Финал Конкурса трехочковых

15:45. Выставочный матч сборных 3х3

16:10. Старт Матча звезд Суперлиги Пари-Матч

16:45. Жеребьевка места проведения Ф4 Кубка Украины

16:55. Выступление команды французских данкеров Barjrots Dunkers

17:05. Старт второй половины матча

17:50. Награждение MVP и команд

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