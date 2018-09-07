Коноплянка и Зинченко провели забавный ритуал, который помог им забить голы в Лиге наций: видео

Удачу сборной Украины в победной игре против Чехии (2:1) принес подзатыльник, которым по дороге на стадион Евгений Коноплянка наградил Александра Зинченко.

Первый автор гола Коноплянка на своей странице в Instagram выложил видео, как он дает подзатыльник второму автору гола Александру Зинченко, и заявил, что это теперь будет их традицией перед каждым матчем сборной Украины.

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"Старина, теперь так перед каждой игрой будем делать", – подписал фото Евгений.

Напомним, что сборная Украины первый матч в Лиге наций играла против сборной Чехии на выезде. Матч оказался достаточно напряженным для обеих сборных, а победу украинцы добыли на последней минуте игры.

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