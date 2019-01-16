Коноплянка не явился на тренировке "Шальке": известна причина
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка пропустил тренировку в "Шальке" на фоне сообщений о его трансфере из клуба.
29-летний футболист отсутствовал во время занятий из-за простуды. Пока неизвестно, связано ли это как-то с его будущим трансфером в Турцию, сообщает RevierSport.
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Ранее сообщалось, что украинец находится в шаге от перехода в "Бешикташ". Также в трансфере исполнителя заинтересован "Фенербахче".
В текущем сезоне 29-летний хавбек сборной Украины провел за "Шальке" 14 матчей и сделал 2 ассиста.
Источник: 24 Канал
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