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      Коноплянка не явился на тренировке "Шальке": известна причина

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      Евгений Коноплянка
      Евгений Коноплянка / ФК "Шальке"

      Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка пропустил тренировку в "Шальке" на фоне сообщений о его трансфере из клуба.

      29-летний футболист отсутствовал во время занятий из-за простуды. Пока неизвестно, связано ли это как-то с его будущим трансфером в Турцию, сообщает RevierSport.

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      Ранее сообщалось, что украинец находится в шаге от перехода в "Бешикташ". Также в трансфере исполнителя заинтересован "Фенербахче".

      В текущем сезоне 29-летний хавбек сборной Украины провел за "Шальке" 14 матчей и сделал 2 ассиста.

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      Теги: Футбол Спорт Шальке Евгений Коноплянка
      Источник: 24 Канал
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