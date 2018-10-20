Коноплянка не попал в стартовый состав "Шальке" на матч чемпионата Германии
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка остался в запасе на матч чемпионата Германии между "Шальке" и "Вердером"
Матч между "Шальке" и "Вердером" состоится в субботу, 20 октября. Начало матча в 19:30.
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Стоит отметить, что в "Вердере" в старте выйдут вратарь Павленко и защитник Гебре Селасси. Оба – игроки сборной Чехии, против которых сборная Украины с Коноплянкой играли во вторник, 16 октября, в Харькове. Тогда Гебре Селасси отыграл весь матч, в то время как Павленко – на скамейке запасных.
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Источник: 24 Канал
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