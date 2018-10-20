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      Коноплянка не попал в стартовый состав "Шальке" на матч чемпионата Германии

      35 Читати новину українською
      Евгений Коноплянка
      Евгений Коноплянка

      Украинский полузащитник Евгений Коноплянка остался в запасе на матч чемпионата Германии между "Шальке" и "Вердером"

      Матч между "Шальке" и "Вердером" состоится в субботу, 20 октября. Начало матча в 19:30.

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      Стоит отметить, что в "Вердере" в старте выйдут вратарь Павленко и защитник Гебре Селасси. Оба – игроки сборной Чехии, против которых сборная Украины с Коноплянкой играли во вторник, 16 октября, в Харькове. Тогда Гебре Селасси отыграл весь матч, в то время как Павленко – на скамейке запасных.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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