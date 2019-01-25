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      Коноплянка неожиданно выйдет в стартовом составе "Шальке" на матч с "Гертой"

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      Евгений Коноплянка
      Евгений Коноплянка / Getty Images

      Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка выйден в стартовом составе на матч 19 тура Бундеслиги с "Гертой".

      В последний раз украинец оказывался в старте немецкой команды в игре 17 тура Бундеслиги против "Штутгарта" (3:1), 22 декабря.

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      Первый матч "Шальке" в 2019 году против "Вольфсбурга" (2:1) Коноплянка пропустил из-за простуды.

      Напомним, что матч "Герта" – "Шальке" состоится в пятницу, 25 января, и начнется в 21:30 по Киеву.

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      Теги: Футбол Спорт Евгений Коноплянка Шальке
      Источник: 24 Канал
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