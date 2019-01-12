Коноплянка подписал соглашение с новым агентом, который работает с мировыми звездами

Один из лидеров сборной Украины уже подписал контракт с новым агентом Фали Рамадани.

Евгений Коноплянка попал в список футболистов, которых "Шальке" готов продать во время зимнего трансферного окна. Украинец потерял стабильное место в стартовом составе, из-за чего в Шальке приняли решение выставить на трансфер вингера с наибольшим личным окладом среди всех футболистов команды.

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Похоже, задумывается о возможном трансфере и сам Коноплянка, подписав соглашение с новым суперагентом, информирует SportArena со ссылкой на собственные источники.

Албанец, который родился в 1963 году в Македонии, а сейчас проживает в Берлине, прекрасно знает о том, что деньги любят тишину, и пытается вести свою деятельность максимально тихо, хотя и может похвастаться сумасшедшими связями не только в футбольном мире, но и в медиа пространстве, а также во власти.

Рамадани, который ранее работал в ресторанном бизнесе, сделал себе имя в футбольной среде в Сербии. При этом он плотно сотрудничал как с "Партизаном", так и с "Црвеной Звездой" – на определенных этапах Фали был важной фигурой у обоих грандов, о чем они впоследствии не могли не пожалеть.

Однако, даже несмотря на не самую лучшую историю взаимоотношений с некоторыми клубами, бизнес Рамадана продолжает развиваться. Фали стал своим на хорватском рынке, взяв под свое крыло Ивана Перишича, Николу Калинича, Елена Халиловича и Марко Рога, активно занимается консультационной деятельностью и помогает в крупных сделках.

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В последнее время он тесно сотрудничал с "Наполи", куда привез не только Рогу, но и Николу Максимовича с Аркадиушем Миликом. Кроме этого он был одним из тех, кто оказывал помощь Маурицио Сарре при трудоустройстве в "Челси" и ассистировал Пини Захави при трансфере Тело Керера с "Шальке" в ПСЖ.

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