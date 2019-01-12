19:40
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, сегодня
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Коноплянка подписал соглашение с новым агентом, который работает с мировыми звездами

      35 Читати новину українською
      Евгений Коноплянка подписал соглашение с Фали Рамадани
      Евгений Коноплянка подписал соглашение с Фали Рамадани

      Один из лидеров сборной Украины уже подписал контракт с новым агентом Фали Рамадани.

      Евгений Коноплянка попал в список футболистов, которых "Шальке" готов продать во время зимнего трансферного окна. Украинец потерял стабильное место в стартовом составе, из-за чего в Шальке приняли решение выставить на трансфер вингера с наибольшим личным окладом среди всех футболистов команды.

      Читайте также: Турецкий гранд начал переговоры по трансферу Коноплянки, – СМИ

      Похоже, задумывается о возможном трансфере и сам Коноплянка, подписав соглашение с новым суперагентом, информирует SportArena со ссылкой на собственные источники.

      Албанец, который родился в 1963 году в Македонии, а сейчас проживает в Берлине, прекрасно знает о том, что деньги любят тишину, и пытается вести свою деятельность максимально тихо, хотя и может похвастаться сумасшедшими связями не только в футбольном мире, но и в медиа пространстве, а также во власти.

      Рамадани, который ранее работал в ресторанном бизнесе, сделал себе имя в футбольной среде в Сербии. При этом он плотно сотрудничал как с "Партизаном", так и с "Црвеной Звездой" – на определенных этапах Фали был важной фигурой у обоих грандов, о чем они впоследствии не могли не пожалеть.

      Однако, даже несмотря на не самую лучшую историю взаимоотношений с некоторыми клубами, бизнес Рамадана продолжает развиваться. Фали стал своим на хорватском рынке, взяв под свое крыло Ивана Перишича, Николу Калинича, Елена Халиловича и Марко Рога, активно занимается консультационной деятельностью и помогает в крупных сделках.

      Читайте также: Украинец Зинченко передал привет россиянам, празднуя дебютный гол за "МанСити": видео

      В последнее время он тесно сотрудничал с "Наполи", куда привез не только Рогу, но и Николу Максимовича с Аркадиушем Миликом. Кроме этого он был одним из тех, кто оказывал помощь Маурицио Сарре при трудоустройстве в "Челси" и ассистировал Пини Захави при трансфере Тело Керера с "Шальке" в ПСЖ.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Спорт Шальке Евгений Коноплянка
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      сегодня , 19:24 Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      4800
      Накануне Brexit: как британцы гоняются по паспортам ЕС
      сегодня , 19:00 Накануне Brexit: как британцы гоняются по паспортам ЕС
      Борис Немировський 47
      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      сегодня , 17:02 Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      Злой Одессит 1533
      За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      сегодня , 17:00 За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      Віталій Шабунін 161
      6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      сегодня , 16:07 6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      50243
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Украинские боксеры на чемпионате мира завоевали "бронзу"
       11 октября 2015 , 23:14
      Матч "Таврия" - "Динамо" состоится в Киеве
       9 марта 2014 , 13:14
      Маркевич: Хотел бы, чтобы Шавьер играл в "Днепре", а Коноплянка остался
       16 ноября 2014 , 14:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук