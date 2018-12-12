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      Коноплянка получил одну из самых высоких оценок в матче Лиги чемпионов

      9 Читати новину українською
      Евгений Коноплянка получил высокую оценку за матч Лиги чемпионов
      Евгений Коноплянка получил высокую оценку за матч Лиги чемпионов

      Авторитетный портал WhoScored не оставил без внимания действия Евгения Коноплянки в матче 6 тура Лиги чемпионов против "Локомотива".

      Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Как следствие, за свои действия и старания Коноплянка получил от аналитического портала WhoScored оценку в 7,7 балла.

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      Отметим, что это третий показатель среди всех участников дуэли. Выше Коноплянки получили оценки только его партнер по команде Алессандро Шопф (8,1) и защитник россиян – Мацей Рыбус (8,3).

      Напомним, матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Шальке" и клуб украинца прошел в следующий этап Лиги чемпионов.

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      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Евгений Коноплянка
      Источник: 24 Канал
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