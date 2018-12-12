Коноплянка получил одну из самых высоких оценок в матче Лиги чемпионов
Авторитетный портал WhoScored не оставил без внимания действия Евгения Коноплянки в матче 6 тура Лиги чемпионов против "Локомотива".
Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Как следствие, за свои действия и старания Коноплянка получил от аналитического портала WhoScored оценку в 7,7 балла.
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Отметим, что это третий показатель среди всех участников дуэли. Выше Коноплянки получили оценки только его партнер по команде Алессандро Шопф (8,1) и защитник россиян – Мацей Рыбус (8,3).
Напомним, матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Шальке" и клуб украинца прошел в следующий этап Лиги чемпионов.
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Источник: 24 Канал
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