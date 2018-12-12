Коноплянка поменялся футболками с российским футболистом и объяснил свой поступок
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка поменялся футболками с нападающим "Локомотива" и сборной России Федором Смоловым.
Футболисты обменялись футболками после матча 6 тура группового этапа Лиги чемпионов "Шальке" – "Галатасарай", который команда Коноплянко выиграла со счетом 1:0.
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Евгений отметил, что они знакомы со Смоловым и после матча поговорили с россиянином о жизни.
"Откуда знакомы? Помню, ездили на сборы с "Днепром", и он тоже ездил туда – с "Краснодаром". С Тарасом Михаликом (экс-игрок сборной Украины, – ред.) тоже общаемся. Вообще, не хватает общения, менталитет у людей все-таки отличается. Одно дело немцы, другое – россияне или украинцы", – сказал Коноплянка.
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