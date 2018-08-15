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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Коноплянка пропустит первый матч "Шальке" в сезоне

19 Читати новину українською
Евгений Коноплянка пропустит первый матч "Шальке"
Евгений Коноплянка пропустит первый матч "Шальке"

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка продолжает восстанавливаться после травмы.

Коноплянка тренируется по индивидуальной программе, и приступит к занятиям в общей группе с понедельника, сообщает журналист Sky Sport Дирк Шларманн в Twitter.

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Таким образом, Евгений пропустит первый матч "Шальке" в новом сезоне против Швайнфюрта. Поединок состоится в рамках Кубка Германии в пятницу, 17 августа, начало в 21:45.

Отметим, что первый тур немецкого чемпионата стартует 24 августа, "Шальке" встретится с "Вольфсбургом".

Напомним, 3 августа Коноплянка получил травму на тренировке команды. Украинец повредил мышцу.

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Теги: Футбол Новости спорта Евгений Коноплянка
Источник: 24 Канал
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