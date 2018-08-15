Коноплянка пропустит первый матч "Шальке" в сезоне
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка продолжает восстанавливаться после травмы.
Коноплянка тренируется по индивидуальной программе, и приступит к занятиям в общей группе с понедельника, сообщает журналист Sky Sport Дирк Шларманн в Twitter.
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Таким образом, Евгений пропустит первый матч "Шальке" в новом сезоне против Швайнфюрта. Поединок состоится в рамках Кубка Германии в пятницу, 17 августа, начало в 21:45.
Отметим, что первый тур немецкого чемпионата стартует 24 августа, "Шальке" встретится с "Вольфсбургом".
Напомним, 3 августа Коноплянка получил травму на тренировке команды. Украинец повредил мышцу.
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Источник: 24 Канал
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