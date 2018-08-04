Коноплянка травмировался на тренировке, но восстановится к началу сезона
Украинский футболист "Шальке" Евгений Коноплянка получил травму во время тренировки.
Во время занятия Евгений столкнулся с партнером по команде, после чего не смог продолжить тренировку. Коноплянка покинул поле держась за левое бедро.
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Официальный сайт клуба проинформировал, что полузащитник успеет восстановиться к старту сезона чемпионата Германии 2018/19.
Напомним, что в прошлом сезоне на счету Коноплянки 27 поединков в Бундеслиге, в которых ему удалось отличиться 4 голами и 5 голевыми передачами.
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Источник: 24 Канал
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