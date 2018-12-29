Коноплянка уже зимой может покинуть "Шальке" – СМИ

Украинский футболист немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка, скорее всего, покинет команду зимой 2019 года.

Наставник немецкого клуба считает, что необходимо сократить состав команды. В результате некоторые игроки покинут клуб в ближайшее время и "Шальке" уже ведет переговоры по их дальнейшему трудоустройству, сообщает Sport.sky.de.

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Кроме Евгения, покинуть клуб из Гельзенкирхена могут форварді – Франко Ди Санто и Брель Эмболо.

Также Тедески рассчитывает, что клуб сможет найти для него еще одного ассистента.

Напомним, что Коноплянка стал игроком "Шальке" в конце августа 2016 года. С тех пор он провел в Бундеслиге 52 матча, в которых сумел отличиться 5 забитыми голами и 5 результативными передачами. В этом сезоне на счету игрока сборной Украины 14 поединков во всех турнирах и одна результативная передача.

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