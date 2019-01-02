Коноплянка в необычном образе поздравил с Новым годом: фото

Украинский футболист Евгений Коноплянка, который играет за немецкий "Шальке", поздравил с Новым годом. Евгений обратился к друзьям в необычном образе, из-за которого ранее в Германии был скандал.

Игрок сборной Украины в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой он одет в арабскую национальную одежду.

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"Друзья, поздравляю вас с новогодними праздниками. Я желаю вам хорошего настроения, ярких событий и неисчерпаемых сил для достижения ваших желаний и целей в новом 2019 году", – написал Коноплянка.

Напомним, что ранее в Германии использование арабской одежды как праздничного костюма завершилось скандалом. В частности, защитник "Баварии" Рафинья на Хэллоуин решил выделиться. Он надел традиционный арабский костюм и взял две коробки, на которых было написано "осторожно". Общественность очень возмутили действия бразильца, который впоследствии извинился.