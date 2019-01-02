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      Коноплянка в необычном образе поздравил с Новым годом: фото

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      Коноплянка в необычном образе поздравил с Новым годом
      Коноплянка в необычном образе поздравил с Новым годом / Getty Images

      Украинский футболист Евгений Коноплянка, который играет за немецкий "Шальке", поздравил с Новым годом. Евгений обратился к друзьям в необычном образе, из-за которого ранее в Германии был скандал.

      Игрок сборной Украины в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой он одет в арабскую национальную одежду.

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      "Друзья, поздравляю вас с новогодними праздниками. Я желаю вам хорошего настроения, ярких событий и неисчерпаемых сил для достижения ваших желаний и целей в новом 2019 году", – написал Коноплянка.

       

       

       

       

      Напомним, что ранее в Германии использование арабской одежды как праздничного костюма завершилось скандалом. В частности, защитник "Баварии" Рафинья на Хэллоуин решил выделиться. Он надел традиционный арабский костюм и взял две коробки, на которых было написано "осторожно". Общественность очень возмутили действия бразильца, который впоследствии извинился.

      Теги: Спорт Футбол Шальке Евгений Коноплянка
      Источник: 24 Канал
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