Коноплянка вернулся к тренировкам вместе с "Шальке": видео
Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка после выздоровления вернулся к тренировкам вместе с немецким клубом.
Гельзенкирхенцы выложили в Twitter яркий видеоролик, на котором украинец занимается вместе с партнерами по команде.
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В текущем сезоне Евгений сыграл за "Шальке" 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Ранее 24 канал писал, что украинец находится в шаге от перехода в "Бешикташ". Также в трансфере исполнителя заинтересован "Фенербахче".
Источник: 24 Канал
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