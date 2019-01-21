Коноплянка вернулся к тренировкам вместе с "Шальке": видео

Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка после выздоровления вернулся к тренировкам вместе с немецким клубом.

Гельзенкирхенцы выложили в Twitter яркий видеоролик, на котором украинец занимается вместе с партнерами по команде.

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В текущем сезоне Евгений сыграл за "Шальке" 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Ранее 24 канал писал, что украинец находится в шаге от перехода в "Бешикташ". Также в трансфере исполнителя заинтересован "Фенербахче".

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