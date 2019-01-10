Коноплянка вляпался в скандал в Германии

Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка попал в скандал в Германии. Футболист "Шальке" вместе с партнерами разгневал главного тренера "кобальтовых" ночной гулянкой.

Как сообщает авторитетное немецкое издание Bild, главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско недоволен рядом футболистов своей команды не только из-за плохих результатов.

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В частности, речь идет о нарушениях дисциплины. По информации Bild, Евгений Коноплянка, Налдо, Амин Харит, Матия Настасич, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александр Нюбель после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту" (1:3) отправились на ночную прогулку и вернулись под утро.

Также с ними были члены функциональной команды и сотрудники службы безопасности.

Отметим, что гельзенкирхенцы идут на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. Также команда смогла выйти из группы в Лиге чемпионов. В плей-офф немцы сыграют против "Манчестер Сити".

Напомним, Доменико Тедеско сообщил, что сразу три одноклубника Евгения Коноплянки не входят в планы клуба на вторую часть сезона.