Коноплянка выйдет в старте "Шальке" на матч Лиги чемпионов против "Галатасарая"
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка попал в стартовый состав немецкого "Шальке" на матч Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая". Матч состоится в Стамбуле.
Украинец выйдет на левом фланге полузащиты.
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Сам матч "Галатасарай" – "Шальке" начнется в 22:00.
Напомним, именно результативный пас Коноплянки принес победу "Шальке" над московским "Локомотивом" на выезде в предыдущем туре Лиги чемпионов.
Источник: 24 Канал
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