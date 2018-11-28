Коноплянка выйдет в стартовом составе "Шальке" на матч Лиги чемпионов
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка сыграет с первых минут матч Лиги чемпионов против "Порту".
Заметим, что это уже 4-ый матч для украинца в Лиге чемпионов этого сезона, за прошедшие три игры Коноплянка отметился одной голевой передачей.
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Напомним, что матч "Порту" – "Шальке" начнется в 22:00.
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Источник: 24 Канал
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