Коноплянка зимой покинет "Шальке", – Sport Bild

Руководство "Шальке" намерено провести перестройку в команде, в том числе избавившись от нескольких игроков.

В начале декабря в команде состоялся наблюдательный совет с участием генерального директора клуба Кристиана Хайделя, на котором было принято решение по борьбе с кризисом в команде, которая победила лишь 4 раза за 14 туров в этом сезоне, сообщает Sport Bild.

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Предсказуемым результатом совещания является решение продать нескольких игроков команды: Евгения Коноплянку, Бриля Эмболо, Франко Ди Санто, Иоганнеса Гайса и Омара Маскареля.

Особыми неудачами для генерального директора клуба Кристиана Хайделя, который сменил на этом посту в 2016 году Хорст Хельдт, называются трансферы Евгения Коноплянки и Омара Маскареля.

Евгений Коноплянка является самым высокооплачиваемым игроком клуба – он зарабатывает 5 млн евро ежегодно в составе "Шальке". И для усиления состава в январе гельзенкирхенцам будет выгодно расстаться с украинским футболистом, который не имеет регулярной игровой практики.

Напомним, что в нынешнем сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 12 матчей, при этом отдав 2 результативные передачи.

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