21:31
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 17°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Консервированные кабачки: рецепты приготовления на зиму

52 Читати новину українською
Консервированные кабачки: рецепты приготовления на зиму
Консервированные кабачки: рецепты приготовления на зиму / Nastanova

Хрустящие консервированные кабачки – отличный способ сохранить овощ до зимы. Такие кабачки можно подавать как отдельное блюдо, или же готовить из них закуски и даже салаты. Как консервировать кабачки и рецепты консервации далее в материале.

Рецепты консервации кабачков пользуются большой популярностью, ведь кабачки – это вкусные, а главное доступные каждому овощи. Предлагаем их приготовить на зиму по классическому рецепту, поэкспериментировать с добавлением томатного сока, а также приготовить отличную заготовку для летней закуски.

Читайте также: "Ананасы" из кабачков: необычный рецепт сезонной консервации

Рецепт консервированных кабачков (классический)

Консервовані кабачки на зиму: рецепт приготування кабачків на зиму
Рецепт консервованих кабачків / Фото nastanova.com

Ингредиенты для трех литровых банок:
- 8-10 молодых кабачков, в зависимости от размеров;
- 4 ст. л соли;
- 5 ст. л сахара;
- 100 мл столового уксуса;
- 3 лавровых листочка;
- 6 зубчиков чеснока;
- укроп, листья хрена;
- 15 горошин душистого перца;
- по 3 листа вишни, яблони и смородины.

Рецепт приготовления консервированных кабачков:

1. Литровые банки необходимо помыть, после чего простерилизовать. Крышки обдать кипятком.

2. Зубчики чеснока очистить, помыть под проточной водой зелень и нарезать листья хрена. Все ингредиенты нужно выложить на дно банок – разделите их на три банки.

Консервовані кабачки на зиму: рецепт приготування кабачків на зиму
Листья и чеснок выкладывайте на дно банки

3. Кабачки помойте, отрежьте хвостики, после чего нарежьте небольшими кружочками. Если кабачки очень большие, то кружочки порежьте еще пополам.

Консервовані кабачки на зиму: рецепт приготування кабачків на зиму
Кабачки нарежьте кружочками

4. Выложите кабачки в банки на зелень. Выкладывайте овощи очень плотно.

5. В кастрюле доведите воду до кипения и залейте кипятком банки с кабачками. Накройте банки полотенцем и оставьте их на 20 минут. Затем воду слейте обратно в кастрюлю.

Консервовані кабачки на зиму: рецепт приготування кабачків на зиму
Выкладывайте кабачки очень плотно

6. В воду добавьте соль, доведите до кипения, затем добавьте уксус и оставьте на плите еще 1-2 минуты. Этим рассолом снова залейте банки с кабачками. После этого банки можно закрывать. Поставьте банки в темное место, переверните и оберните одеялом. После полного остывания банки можно переносить в кладовку или погреб.

Читайте также: Кабачковая икра: рецепт легкой консервации

Рецепт консервированных кабачков для закуски

Консервовані кабачки на зиму: рецепт приготування кабачків на зиму
Рецепт консервированных кабачков для закуски

Рулетики из кабачков – это идеальная летняя закуска. Но ее можно готовить и зимой! Для этого законсервуйте кабачки по этому рецепту, а зимой их можно поджарить и наполнить сыром с чесноком.

Ингредиенты:
- молодые кабачки с тонкой кожей;
- уксус;
- кипяток.

Относительно пропорций – на 800 грамм кипятка потребуется 4 столовых ложки 9% уксуса. Кабачки для этого рецепта возьмите толстые и длинные – из них крутить рулетики проще.

Рецепт приготовления консервированных кабачков для закуски:

1. Помойте кабачки и отрежьте хвостики. Банки предварительно простерилизуйте.

2. Каждый кабачок порежьте на длинные пластины. Удобнее всего это делать ножом для чистки овощей.

3. Сверните пластинки кабачков и выложите в банку. Можно делать в несколько слоев.

Консервовані кабачки на зиму: рецепт приготування кабачків на зиму
Кабачки можно выкладывать в несклько шаров

4. Разведите уксус в кипятке и залейте банки маринадом. Можно сразу залить в каждую банку по столовой ложке уксуса, а затем залить кипятком. Предварительно прокипятите крышки, а затем накройте ими кабачки. Далее банки следует прогреть на водяной бане 7-8 минут.

5. После этого банки можно закрывать. Поставьте банки с кабачками в теплое место, предварительно укутав. После полного остывания банки можно переносить в кладовку или погреб.

Читайте также: Что приготовить из кабачков: рецепты приготовления быстрых и простых блюд

Рецепт консервированных кабачков в томате

Консервовані кабачки на зиму: рецепт приготування кабачків на зиму
Рецепт консервированных кабачков в томате

Ингредиенты:
- 4-5 кг кабачков;
- 1 кг болгарского перца;
- 1 стакан масла;
- 1 л томатного сока;
- 2-2,5 ст. ложки соли;
- 3 ст. ложки сахара;
- 300 г чеснока;
- 1 ч. ложка черного молотого перца;
- 100 мл 6% уксуса.

Рецепт приготовления консервированных кабачков в томате:

1. Овощи хорошо помойте, перец нарежьте полосками, кабачки – кубиками, а чеснок пластинками.

2. В глубокую кастрюлю добавьте растительное масло, выложите кабачки и перец и тушите 15 минут. Затем добавьте томатный сок, уксус, соль и сахар. Варите на среднем огне еще полчаса. Добавьте специи и чеснок и варите еще 10 минут.

Читайте также: Вкусная запеканка из кабачков и картофеля: простой рецепт

3. Выкладывайте кабачки с перцем в простерилизованные банки и закройте крышками, которые нужно предварительно прокипятить. Поставьте банки с кабачками теплое место, предварительно укутав. После полного остывания банки можно переносить в кладовку или погреб.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
сегодня, 21:01 У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
Наталія Печерська
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
сегодня, 20:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська
Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
сегодня, 19:03 Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
Уляна Корицька
Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
сегодня, 17:14 Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Настя Каменских оголила грудь на соблазнительных фото
 16 августа , 23:10
Украина не решит конфликт с Россией без ВТО и МВФ, - эксперт
 17 августа 2013 , 13:56 8
ФИФА готова применить к России санкции
 28 декабря 2016 , 21:10
АЕК – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
 16 февраля , 02:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук