Консервированные кабачки: рецепты приготовления на зиму

Хрустящие консервированные кабачки – отличный способ сохранить овощ до зимы. Такие кабачки можно подавать как отдельное блюдо, или же готовить из них закуски и даже салаты. Как консервировать кабачки и рецепты консервации далее в материале.

Рецепты консервации кабачков пользуются большой популярностью, ведь кабачки – это вкусные, а главное доступные каждому овощи. Предлагаем их приготовить на зиму по классическому рецепту, поэкспериментировать с добавлением томатного сока, а также приготовить отличную заготовку для летней закуски.

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Рецепт консервированных кабачков (классический)



Рецепт консервованих кабачків / Фото nastanova.com

Ингредиенты для трех литровых банок:

- 8-10 молодых кабачков, в зависимости от размеров;

- 4 ст. л соли;

- 5 ст. л сахара;

- 100 мл столового уксуса;

- 3 лавровых листочка;

- 6 зубчиков чеснока;

- укроп, листья хрена;

- 15 горошин душистого перца;

- по 3 листа вишни, яблони и смородины.

Рецепт приготовления консервированных кабачков:

1. Литровые банки необходимо помыть, после чего простерилизовать. Крышки обдать кипятком.

2. Зубчики чеснока очистить, помыть под проточной водой зелень и нарезать листья хрена. Все ингредиенты нужно выложить на дно банок – разделите их на три банки.



Листья и чеснок выкладывайте на дно банки

3. Кабачки помойте, отрежьте хвостики, после чего нарежьте небольшими кружочками. Если кабачки очень большие, то кружочки порежьте еще пополам.



Кабачки нарежьте кружочками

4. Выложите кабачки в банки на зелень. Выкладывайте овощи очень плотно.

5. В кастрюле доведите воду до кипения и залейте кипятком банки с кабачками. Накройте банки полотенцем и оставьте их на 20 минут. Затем воду слейте обратно в кастрюлю.



Выкладывайте кабачки очень плотно

6. В воду добавьте соль, доведите до кипения, затем добавьте уксус и оставьте на плите еще 1-2 минуты. Этим рассолом снова залейте банки с кабачками. После этого банки можно закрывать. Поставьте банки в темное место, переверните и оберните одеялом. После полного остывания банки можно переносить в кладовку или погреб.

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Рецепт консервированных кабачков для закуски



Рецепт консервированных кабачков для закуски

Рулетики из кабачков – это идеальная летняя закуска. Но ее можно готовить и зимой! Для этого законсервуйте кабачки по этому рецепту, а зимой их можно поджарить и наполнить сыром с чесноком.

Ингредиенты:

- молодые кабачки с тонкой кожей;

- уксус;

- кипяток.

Относительно пропорций – на 800 грамм кипятка потребуется 4 столовых ложки 9% уксуса. Кабачки для этого рецепта возьмите толстые и длинные – из них крутить рулетики проще.

Рецепт приготовления консервированных кабачков для закуски:

1. Помойте кабачки и отрежьте хвостики. Банки предварительно простерилизуйте.

2. Каждый кабачок порежьте на длинные пластины. Удобнее всего это делать ножом для чистки овощей.

3. Сверните пластинки кабачков и выложите в банку. Можно делать в несколько слоев.



Кабачки можно выкладывать в несклько шаров

4. Разведите уксус в кипятке и залейте банки маринадом. Можно сразу залить в каждую банку по столовой ложке уксуса, а затем залить кипятком. Предварительно прокипятите крышки, а затем накройте ими кабачки. Далее банки следует прогреть на водяной бане 7-8 минут.

5. После этого банки можно закрывать. Поставьте банки с кабачками в теплое место, предварительно укутав. После полного остывания банки можно переносить в кладовку или погреб.

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Рецепт консервированных кабачков в томате



Рецепт консервированных кабачков в томате

Ингредиенты:

- 4-5 кг кабачков;

- 1 кг болгарского перца;

- 1 стакан масла;

- 1 л томатного сока;

- 2-2,5 ст. ложки соли;

- 3 ст. ложки сахара;

- 300 г чеснока;

- 1 ч. ложка черного молотого перца;

- 100 мл 6% уксуса.

Рецепт приготовления консервированных кабачков в томате:

1. Овощи хорошо помойте, перец нарежьте полосками, кабачки – кубиками, а чеснок пластинками.

2. В глубокую кастрюлю добавьте растительное масло, выложите кабачки и перец и тушите 15 минут. Затем добавьте томатный сок, уксус, соль и сахар. Варите на среднем огне еще полчаса. Добавьте специи и чеснок и варите еще 10 минут.

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3. Выкладывайте кабачки с перцем в простерилизованные банки и закройте крышками, которые нужно предварительно прокипятить. Поставьте банки с кабачками теплое место, предварительно укутав. После полного остывания банки можно переносить в кладовку или погреб.