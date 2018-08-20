Консервированные кабачки: рецепты приготовления на зиму
Хрустящие консервированные кабачки – отличный способ сохранить овощ до зимы. Такие кабачки можно подавать как отдельное блюдо, или же готовить из них закуски и даже салаты. Как консервировать кабачки и рецепты консервации далее в материале.
Рецепты консервации кабачков пользуются большой популярностью, ведь кабачки – это вкусные, а главное доступные каждому овощи. Предлагаем их приготовить на зиму по классическому рецепту, поэкспериментировать с добавлением томатного сока, а также приготовить отличную заготовку для летней закуски.
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Рецепт консервированных кабачков (классический)
Рецепт консервованих кабачків / Фото nastanova.com
Ингредиенты для трех литровых банок:
- 8-10 молодых кабачков, в зависимости от размеров;
- 4 ст. л соли;
- 5 ст. л сахара;
- 100 мл столового уксуса;
- 3 лавровых листочка;
- 6 зубчиков чеснока;
- укроп, листья хрена;
- 15 горошин душистого перца;
- по 3 листа вишни, яблони и смородины.
Рецепт приготовления консервированных кабачков:
1. Литровые банки необходимо помыть, после чего простерилизовать. Крышки обдать кипятком.
2. Зубчики чеснока очистить, помыть под проточной водой зелень и нарезать листья хрена. Все ингредиенты нужно выложить на дно банок – разделите их на три банки.
Листья и чеснок выкладывайте на дно банки
3. Кабачки помойте, отрежьте хвостики, после чего нарежьте небольшими кружочками. Если кабачки очень большие, то кружочки порежьте еще пополам.
Кабачки нарежьте кружочками
4. Выложите кабачки в банки на зелень. Выкладывайте овощи очень плотно.
5. В кастрюле доведите воду до кипения и залейте кипятком банки с кабачками. Накройте банки полотенцем и оставьте их на 20 минут. Затем воду слейте обратно в кастрюлю.
Выкладывайте кабачки очень плотно
6. В воду добавьте соль, доведите до кипения, затем добавьте уксус и оставьте на плите еще 1-2 минуты. Этим рассолом снова залейте банки с кабачками. После этого банки можно закрывать. Поставьте банки в темное место, переверните и оберните одеялом. После полного остывания банки можно переносить в кладовку или погреб.
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Рецепт консервированных кабачков для закуски
Рецепт консервированных кабачков для закуски
Рулетики из кабачков – это идеальная летняя закуска. Но ее можно готовить и зимой! Для этого законсервуйте кабачки по этому рецепту, а зимой их можно поджарить и наполнить сыром с чесноком.
Ингредиенты:
- молодые кабачки с тонкой кожей;
- уксус;
- кипяток.
Относительно пропорций – на 800 грамм кипятка потребуется 4 столовых ложки 9% уксуса. Кабачки для этого рецепта возьмите толстые и длинные – из них крутить рулетики проще.
Рецепт приготовления консервированных кабачков для закуски:
1. Помойте кабачки и отрежьте хвостики. Банки предварительно простерилизуйте.
2. Каждый кабачок порежьте на длинные пластины. Удобнее всего это делать ножом для чистки овощей.
3. Сверните пластинки кабачков и выложите в банку. Можно делать в несколько слоев.
Кабачки можно выкладывать в несклько шаров
4. Разведите уксус в кипятке и залейте банки маринадом. Можно сразу залить в каждую банку по столовой ложке уксуса, а затем залить кипятком. Предварительно прокипятите крышки, а затем накройте ими кабачки. Далее банки следует прогреть на водяной бане 7-8 минут.
5. После этого банки можно закрывать. Поставьте банки с кабачками в теплое место, предварительно укутав. После полного остывания банки можно переносить в кладовку или погреб.
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Рецепт консервированных кабачков в томате
Рецепт консервированных кабачков в томате
Ингредиенты:
- 4-5 кг кабачков;
- 1 кг болгарского перца;
- 1 стакан масла;
- 1 л томатного сока;
- 2-2,5 ст. ложки соли;
- 3 ст. ложки сахара;
- 300 г чеснока;
- 1 ч. ложка черного молотого перца;
- 100 мл 6% уксуса.
Рецепт приготовления консервированных кабачков в томате:
1. Овощи хорошо помойте, перец нарежьте полосками, кабачки – кубиками, а чеснок пластинками.
2. В глубокую кастрюлю добавьте растительное масло, выложите кабачки и перец и тушите 15 минут. Затем добавьте томатный сок, уксус, соль и сахар. Варите на среднем огне еще полчаса. Добавьте специи и чеснок и варите еще 10 минут.
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3. Выкладывайте кабачки с перцем в простерилизованные банки и закройте крышками, которые нужно предварительно прокипятить. Поставьте банки с кабачками теплое место, предварительно укутав. После полного остывания банки можно переносить в кладовку или погреб.