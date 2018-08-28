Как консервировать помидоры: вкусные рецепты приготовления на зиму

Сезон консервации помидоров длится с конца июля по сентябрь, именно в этот период созревают вкусные плоды без теплиц. Они имеют особенно упругую структуру и непревзойденный вкус. Купить помидоры вы сможете, конечно, и зимой, но они не смогут соперничать с летними плодами ни вкусом, ни пользой.

Для того, чтобы консервированные помидоры получились особенно вкусными, перед складыванием томатов в банки их нужно тщательно отсортировать на зеленые, бурые и спелые. А также упорядочить по размеру на маленькие, средние и большие, вымыть и очистить от плодоножки. Лучше всего если в одну банку вы будете складывать помидоры только одного сорта, одинаковой спелости и примерно одинакового размера.

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На дно банки к помидорам обязательно нужно положить пряности – это могут быть укроп, черный перец-горошек, корень или листья хрена, листья смородины или вишни, чеснок и тому подобное. Наполненные томатами банки заливают рассолом, который готовят согласно рецепту.

Для стерилизации консервированных помидоров вам понадобится большая емкость, на дно которой нужно постелить полотенце или тонкую деревянную дощечку, чтобы во время кипения жидкости в емкости банки не бились о дно. На полотенце или дощечку ставят банки с томатами. Затем в емкость набирают воду, чтобы она на несколько сантиметров не доходила до горлышек банок. Время стерилизации отсчитывается с момента закипания жидкости в емкости.

Предлагаем несколько самых лучших рецептов консервированных помидоров, которые прекрасно дополнят ваш рацион питания зимой.

Консервированные помидоры в собственном соку на зиму



Рецепт консервированных помидоров в собственном соку на зиму

Ингредиенты для литровой банки:

- помидоры сорта "Сливка" – примерно 1,5 кг;

- 3 шт. черного перца горошком;

- веточка укропа и петрушки;

- сахар из расчета 1 ч. ложка на 1 литр сока;

- соль из расчета 1 ст. ложка на 1 литр сока.

Рецепт приготовления консервированных помидоров в собственном соку на зиму:

1. Помидоры помойте, если вам попадутся испорченные плоды – их лучше не использовать. Затем с них нужно снять кожу, для этого сделайте на каждом плоде крестообразный надрез и залейте кипятком на 1-2 минуты. После этого обдайте помидоры холодной водой и снимите шкурку, она будет легко отделяться от плодов.

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2. На дно банки выложите перец, укроп и петрушку. Плотно уложите помидоры в банку. Из остальных плодов – нужно сделать сок. Для этого их можно пропустить через мясорубку или через соковыжималку. Если не хотите, чтобы в соке былы семяны, перетрите пюре еще раз через сито.

3. Выложите томатное пюре в кастрюлю, доведите до кипения и подержите на среднем огне 15 минут. Добавьте соль и сахар, еще раз доведите до кипения и снимите с огня.

4. Залейте томатным соком помидоры в банке. Потом эту банку нужно простерилизовать. Для этого на дно кастрюли с горячей водой положите полотенце или любую ткань, сложенную в несколько раз. Вода не должна покрывать банку, а быть на уровне "плечиков" банки. Воду доведите до кипения и стерилизуйте банку 20-25 минут. Закрутите после этого банку, переверните кверху, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.

Консервированные помидоры с уксусом на зиму



Рецепт консервированных помидоров с уксусом на зиму

Ингредиенты для 3-литровой банки:

- помидоры (сколько поместится в банку);

- чеснок – 3 зубчика;

- лук репчатый – 1 шт;

- черный перец горошком – 5-6 шт;

- пара веток укропа с зонтиком;



Для маринада:

- сахар – 4 ст. л.;

- соль — 2 ст. л.;

- уксус столовый – 90 мл.

Рецепт приготовления консервированных помидоров с уксусом на зиму:

1. Тщательно вымойте банку и обдайте ее кипятком. На дно выложите укроп, чеснок, перец и нарезанный лук.

2. Помидоры помойте и просушите. Выложите их плотно в банку и залейте кипятком на 30-40 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус в самом конце. Этим маринадом снова залейте помидоры. Закрутите после этого банку, переверните кверху, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.

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Консервированные помидоры с виноградом на зиму



Рецепт консервированных помидоров с виноградом на зиму

Ингредиенты на 1,5 л банку:

- помидоры – 0,5 кг;

- виноград – 0,5 кг;

- веточка укропа с зонтиком;

- листья хрена.



Для маринада:

- сахар – 2 ст.л;

- соль – 1 ст. л.;

- уксус 9% – 1 ст. л.;

- растительное масло – 3 ст.л;

- лавровый лист – 1-2 шт.;

- перец горошком – 3-5 шт.

Рецепт приготовления консервированных помидоров с виноградом на зиму:

1. Банку обдайте кипятком, на дно выложите соцветие укропа и листья хрена. По желанию, можете добавить еще листья смородины и зубчик чеснока.

2. Помидоры хорошо помойте и просушите. Отделите ягоды винограда от гроздей. В банку слоями выложите помидоры и виноград – и так доверху.

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3. Залейте банку кипятком на 20-30 минут. Слейте воду в кастрюлю и приготовьте маринад. Добавьте в маринад сахар, соль, масло, уксус, лавровые листики и перец горошком. Доведите до кипения и оставьте на среднем огне еще на несколько минут.

4. Залейте маринадом помидоры в банке. Закрутите после этого банку, переверните кверху, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.