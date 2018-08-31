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Как консервировать огурцы: рецепты на зиму и секреты приготовления

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Как консервировать огурцы: рецепты консервированных огурцов на зиму
Как консервировать огурцы: рецепты консервированных огурцов на зиму / receptynazimu

Хрустящие консервированные огурцы зимой – идеальное дополнение к гарниру, а также к салатам. Как правильно консервировать огурцы, что положить в банку и проверенные рецепты консервации на зиму – далее в материале.

Какие огурцы выбрать для консервации? Выбирайте небольшие огурцы – маленькие, молодые огурцы имеют сладковатый вкус и получаются более хрустящими. Кожица огурцов должна быть неровной, с пупырышками. Гладкие огурцы лучше использовать для салатов, в том числе и для салатов на зиму. На ощупь огурцы должны быть твердыми, а светлая часть не должна быть желтоватой.

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Как подготовить огурцы к консервации? Перед тем, как консервировать огурцы их необходимо замочить минимум на 2-3 часа, а лучше на полдня. В этом случае огурцы станут более упругими, крепкими и хрустящими.

Что положить в банку к огурцам? Классический набор для консервации огурцов выглядит так: смородиновые листья, листья хрена, зонтики укропа, перец горошком. Также можно добавлять дубовые, вишневые листья, ягоды смородины, чеснок, горчицу, кусочки корня хрена, зелень сельдерея и укропа, мяту, эстрагон, любисток, базилик, тмин, кориандр и др.

Сколько нужно соли? Лучше использовать обычную каменную соль крупного помола без примесей. Она дает наиболее насыщенный и полный вкус. Еще одна опасность от мелкой соли – огурцы могут стать мягкими. На 1 л воды, как правило, используют 50-60 г соли (2-2,5 ст.л.).

Предлагаем приготовить консервированные огурцы по одному из этих рецептов.

Консервированные огурцы с кетчупом

Як консервувати огірки: рецепти консервованих огірків на зиму

Рецепт консервированных огурцов с кетчупом на зиму

Ингредиенты на 1 литровую банку:
- огурцы – на банку;
- лавровый лист – 1-2 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- черный перец горошком – 10 шт;
- сахар – 200 г .;
- соль – 1,5 ст. л .;
- уксус 9% – 300 мл .;
- вода – 1 л .;
- кетчуп "Чили" – 300 мл.

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Рецепт приготовления консервированных огурцов с кетчупом:

1. Огурцы помойте и обрежьте кончики. Залейте водой и оставьте на 2-3 часа.

2. На дно банки выложите чеснок, перец горошком и лавровый лист. По желанию добавьте листья смородины и зонтик укропа. Плотно выложите огурцы, чтобы не было больших пустот.

3. Воду вскипятите, залейте в банку с огурцами. Накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут. Слейте воду обратно в кастрюлю. Добавьте туда кетчуп, перемешайте и доведите до кипения. Залейте полученной смесью огурцы, закатайте железной крышкой, переверните и накройте одеялом.

Консервированные хрустящие огурцы

Як консервувати огірки: рецепти консервованих огірків на зиму

Рецепты консервированных хрустящих огурцов на зиму

Ингредиенты:
- огурцы – 3 кг;
- вода – 1 л;
- листья смородины – 3-4 шт;
- зонтики укропа – 3-4 шт;
- чеснок – 4 зубчика;
- черный перец горошком – 8-10 шт;
- лавровый лист – 2-3 шт;
- гвоздика – 2-3 шт;
- сахар – 2 ст.л.;
- уксус 9% – 1/3 ч.л в банке.

Рецепт приготовления консервированных хрустящих огурцов:

1. Огурцы помойте, отрежьте кончики и замочите в холодной воде на 2-3 часа.

2. Листья смородины и укроп промойте и обсушите. Чеснок очистите. В стерилизованные банки выложите на дно листья смородины, укроп, чеснок, перец горошком, лавровый лист и гвоздику. Выложите плотно огурцы.

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3. Воду вскипятите и залейте укропом банки, оставьте на 20 минут. Приготовьте рассол – вылейте воду из банок, добавьте 1 ст.л. соли и 2 ст.л сахара. Доведите до кипения и залейте в банки. Затем добавьте уксус – 1/3 ч.л на литровую банку. Закатайте железными крышками и переверните.

Салат из огурцов на зиму по-корейски

Як консервувати огірки: рецепти консервованих огірків на зиму

Рецепт салата из огурцов на зиму по-корейски

Ингредиенты на 12 пол-литровых банок:
- огурцы – 4 кг
- морковь – 1 кг;
- сахар – 200 мл;
- уксус 9% – 1 стакан;
- растительное масло – 200 мл;
- соль – 100 г;
- чеснок (предварительно раздавленный) – 2 ст. л .;
- красный молотый перец – 1 ст. л.

Рецепт приготовления салата из огурцов на зиму по-корейски:

1. Помойте морковь, очистите и натрите на крупной терке. Лучше использовать специальную терку для моркови по-корейски.

2. Огурцы помойте в воде, обрежьте кончики. Разрежьте огурчики на 4 части вдоль. Лучше всего брать огурцы небольшого размера.

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3. Приготовьте маринад: смешать растительное масло, соль, красный молотый перец, чеснок, сахар и уксус.

4. Смешать в большой кастрюле огурцы и морковь, залейте все маринадом. Перемешайте и оставьте на 4 часа настаиваться.

5. Разложите готовый салат по простерилизованным пол-литровым банкам, накройте крышками и стерилизуйте 10-15 минут (банки больших размеров простерилизуйте дольше).

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks Рецепты консервации на зиму – заготовки на зиму из овощей и фруктов
Источник: 24 Канал
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