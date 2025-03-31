Ликвидировали офицера Черноморского флота России, который изнасиловал и жестоко избил школьницу

В понедельник, 31 марта, стало известно, что офицер Черноморского флота России Константин Чистяков был ликвидирован. Ранее его обвиняли в изнасиловании школьницы, но вместо тюрьмы злоумышленник оказался на войне против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения в телеграм-каналах.

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На войне ликвидировали насильника Чистякова

Украинский военнослужащий и журналист Анатолий Штефан, известный под псевдонимом "Штирлиц", сообщил, что на фронте ликвидировали старшего лейтенанта, офицера Черноморского флота России Константина Чистякова.

Известно, что российский "герой" – насильник. Так, в мае 2023 года он изнасиловал и жестоко избил школьницу. На тот момент 24-летний Чистяков прибыл в Балтийск на фрегате "Адмирал Григорович". Именно на этом судне Черноморского флота России он служил.

После вахты в Средиземном море у оккупанта появилось свободное время. Чистяков решил ночь с 13 на 14 мая 2023 года провести в местном отеле, однако отправился в кафе "Панда", а затем – в караоке-клуб "Маска".

Как напоминает "Крымский ветер", когда Чистяков возвращался на судно, то рядом с ТЦ встретил девушку. Он предложил ей интим, но та отказалась. Тогда Чистяков жестоко избил девушку и изнасиловал.

Пострадавшая была в ужасном состоянии, ведь Чистяков несколько раз ударил девушку камнем по голове. Когда его нашли местные жители, то россиянин начал отвергать все обвинения и утверждал, что якобы "защищал" девушку. Местные жители избили Чистякова за совершенное преступление. Когда насильника задержала полиция, то он был в неадекватном состоянии, а все свидетельствовало о сильном алкогольном опьянении.

Однако Чистякова не посадили в тюрьму. Российскому захватчику лишь объявили строгий выговор, а его командира – планировали привлечь к дисциплинарной ответственности.

Никаких подробностей относительно суда над Чистяковым нет. Очевидно, насильника отправили на войну, где тот и погиб.