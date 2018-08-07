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Константин Меладзе попал в необычный инцидент на выезде из Украины

226 Читати новину українською
Константин Меладзе
Константин Меладзе / apostrophe.ua

Вечером 6 августа украинский композитор и продюсер Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области и на въезде в Венгрию из-за небольшой потертости в его паспорте.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на информацию Мукачевского пограничного отряда.

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Отмечается, что Меладзе, около 18:40 часов на автомобиле пересек КПП "Лужники" в сторону на выезд из Украины.

Однако, уже на венгерской стороне венгерские стражи границы заметили небольшие потертости в паспорте композитора, что является нарушением, на основании которого его могли не пустить в ЕС и вернуть обратно.

В то же время, в пограничном отряде добавили, что обратно в Украину Меладзе не возвращался. Поэтому, вероятно, ему удалось найти общий язык с венгерскими пограничниками.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости Закарпатья Венгрия
Источник: 24 Канал
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