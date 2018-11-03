"Константинополя 565 лет нет": в УПЦ МП ответили на то, что они прекращают существование

В Украинской православной церкви Московского патриархата, утверждают, что их организация существовала, существует и будет существовать, зато Константинополя уже как более 500 лет нет. Также здесь назвали громкие заявления со стороны Вселенского патриархата касаемо их "каноническим сюрреализмом".

Такое заявление сделал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, передает российское информационное агентство "Интерфакс".

Читайте также: Россия аннексировала Украинскую церковь: Константинополь про Томос для Украины

"В УПЦ точно уверены, что Константинополя 565 лет как не существует. Это исторический факт. Но, как кажется, на Фанаре (район Стамбула, где располагается резиденция Константинопольского патриарха – 24 канал) этого еще не заметили", – акцентировал священнослужитель.

В то же время он отметил, что УПЦ (Московского патриархата – 24 канал) существует. По его словам, это также очевидный исторический факт.

"Поэтому такие громкие слова отдельных представителей Константинопольского патриархата похожи на какой-то канонический сюрреализм", – подытожил Данилевич.

Напомним, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмиський Иов заявил, что отменой акта 1686 года отменена и администрация Московской церкви Киевской митрополии и всех епархий в Украине. То есть, таким образом, Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила свое существование.



Впоследствии в Российской православной церкви традиционно на такие слова отреагировали язвительно. Правда, после этого в стороне не остался и Константинополь, в котором заявили, что РПЦ будет лишена автокефалии, если они не будут признавать первенство Вселенского патриархата, в том числе и его решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

История православной церкви: смотрите видео