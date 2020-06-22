Конституционный Суд возобновил дело о национализации "Приватбанка": ее еще могут отменить
КСУ возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу легитимность принятых Фондом решений по "Приватбанку".
В связи с этим глава Фонда Светлана Рекрут просит президента созвать СНБО из-за угрозы государственного масштаба, что возникла в экономической сфере. О восстановлении Конституционным судом дела 4-летней давности, сообщает "Новое время" со ссылкой на письмо Рекрут.
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В письме, в частности, говорится о том, что "удовлетворение КСУ ходатайства в полном объеме может мгновенно вывести за рамки правового поля весь институт системы гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков"
Следовательно, последствия такого прецедента в конституционном представлении будут иметь "катастрофический характер" для деятельности Фонда, Кабинета Министров, Национального банка и стабильности всей финансовой системы Украины.
Чем грозит удовлетворение иска со стороны КСУ:
- Оно сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворение требований вкладчиков и иных кредиторов таких банков;
- отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лицам по возмещению вреда (ущерба) банку и его кредиторам;
- сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.
Что этому предшествовало:
- В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка" приняло решение о национализации "Приватбанка".
- Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию в целом государство потратило более 155 миллиардов гривен.
- 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.
- Впрочем, уже в сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.