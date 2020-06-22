КСУ возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу легитимность принятых Фондом решений по "Приватбанку".

В связи с этим глава Фонда Светлана Рекрут просит президента созвать СНБО из-за угрозы государственного масштаба, что возникла в экономической сфере. О восстановлении Конституционным судом дела 4-летней давности, сообщает "Новое время" со ссылкой на письмо Рекрут.

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В письме, в частности, говорится о том, что "удовлетворение КСУ ходатайства в полном объеме может мгновенно вывести за рамки правового поля весь институт системы гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков"

Следовательно, последствия такого прецедента в конституционном представлении будут иметь "катастрофический характер" для деятельности Фонда, Кабинета Министров, Национального банка и стабильности всей финансовой системы Украины.

Чем грозит удовлетворение иска со стороны КСУ:

Оно сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворение требований вкладчиков и иных кредиторов таких банков;

отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лицам по возмещению вреда (ущерба) банку и его кредиторам;

сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

Что этому предшествовало: