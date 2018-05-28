Конструкторы украинского бренда будут продавать в магазинах Disney

В сентябре 2018 года деревянные конструкторы украинского бренда Ugears начнут доставлять в магазины Disney.

Продажи начнутся в 700 фирменных магазинах Disney уже с ноября, рассказывает соучредитель компании Геннадий Шестак в интервью для издания delo.ua.

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Конструкторы Ugears

Украинская компания будет производить для Disney пять моделей. Образцы моделей создали в Disney, механику разрабатывали Ugears.

Для попадания на полки магазинов Disney, производителю конструкторов пришлось отвечать 400 требованиям для прохождения аудита, рассказывают в Ugears.

Конструкторы Ugears

Компания Ugears имеет собственное производство в пригороде Киева. Стартап основан 2014 года в Киеве. Производитель конструктора среди собственных достижений имеет несколько успешных кампаний на Kickstarter. В частности, 100 000 долларов собраны за 2 дня на производство механической модели колесной лиры.