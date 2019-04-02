Консула Молдовы в Одессе арестовали, потому что он планировал взять взятку в 100 евро
В Одессе арестовали за взятку консула Республики Молдова Серджиу Шептеличи. Сделали это во вторник, 2 апреля, молдавские сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией.
Об этом сообщили сначала на портале Open.md, а впоследствии подтвердили в пресс-службе молдавской Антикоррупционной прокуратуры.
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Утром 2 апреля в консульство Молдовы в Одессе прибыли антикоррупционные прокуроры. Они совместно с работниками Службы безопасности Молдовы и разведки выдвинули Шептеличи подозрение по делу о коррупционных правонарушениях.
Сначала в сети появилась информация, что консула только отозвали с должности, а об аресте информацию не подтвердило ни одно ведомство. Но потом Антикоррупционная прокуратура опубликовала пресс-релиз, где подтвердила арест и объяснила: Шептеличи вывезли домой. А перед тем провели обыски в помещениях консульства и в квартире консула.
Консул Молдовы в Одессе Серджиу Шептеличи (второй справа, фото 2017 года)
Как говорится в пресс-релизе, консул 6 апреля 2019 года планировал выдать 60-дневную визу гражданину арабского происхождения, что противоречит закону. И за это должен был получить 100 евро. Сам Шептеличи свою вину не признал.
Антикоррупционные органы Молдовы, согласно действующему в стране законодательству, начали уголовное производство в отношении Шептеличи по "факту пассивной коррупции". Если его признают виновным, Шептеличи заплатит штраф (до 6 тысяч долларов США), а также его лишат права занимать определенные государственные должности на срок до 5 лет. Именно в этом Шептеличи и видит, по его мнению, "цель сфабрикованного дела".
Что такое "взятка" в Украине?
Взяткой в Украине считается любая сумма (минимальный размер не определен), уплаченная за выполнение или невыполнение должностных обязанностей.
Уголовный кодекс определяет следующие виды взяток:
– в значительном размере (в 5 и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть – от 85 гривен),
– в крупном размере (в 200 и больше раз превышает необлагаемый минимум, то есть от 3 тысяч 400 гривен),
– в особо крупном размере (в 500 и больше раз превышает необлагаемый минимум, то есть 8 больше 500 гривен).
За различные виды взяток – разные наказания. Например, за получение взятки в сумме от 1 тысячи 700 до 3 тысяч 400 гривен украинец может быть лишен свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.