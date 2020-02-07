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      Консула Украины в Молдове отстранили после обвинений в изнасиловании, – СМИ

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      Консула Украины в Молдове, возможно, отстранили из-за обвинения в изнасиловании / esp.md

      В сети появилась информация об отстранении от выполнения обязанностей Консула Украины в Молдове. Его якобы обвинили в изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдовы.

      Об инциденте с участием украинского дипломата информирует молдавский портал СП.

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      Консула Украины в Бельцах обвинили в изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдовы. Его отстранили от исполнения обязанностей,
      – говорится в сообщении.

      Ресурс ссылается на комментарий Министерства иностранных дел Украины. Согласно ему, государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство в отношении дипломата. Сейчас правдивость такой информации не подтверждена. 24 канал пытается связаться с пресс-службой МИД.

      Молдова попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию страны на время проведения следственных действий.

      Сам консул Украины в Бельцах Олег Евдокимов пока не комментирует инцидента.

      О том, что украинского дипломата подозревают в изнасиловании 17-летней девушки, сообщило и другое молдавское издание – NordNews.

      Что известно об изнасиловании?В полицию поступило заявление об изнасиловании 17-летней девушки. Оно произошло вечером 4 февраля в микрорайоне Дачия. Насильниками были двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет. Одного из них задержали на 72 часа правоохранительные органы. Другого участника преступления отпустили из-за дипломатической неприкосновенности.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Изнасилование Молдова Скандал МИД Украины
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