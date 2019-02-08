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      Консульство России забросали зеленкой и яйцами в Харькове: видео

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      В Харькове консульство России забросали зеленкой и яйцами
      В Харькове консульство России забросали зеленкой и яйцами / Скриншот с видео "UA: Харьков"

      Люди с символикой "Национальных дружин" и "Правого сектора" устроили пикет в Харькове. Они забросали генеральное консульство Российской Федерации зеленкой и яйцами.

      В демонстрации приняли участие около 100 человек, сообщает телеканал "UA: Харьков".

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      Несколько из пикетчиков держали плакат "Оккупанты, убирайтесь домой".

      По словам лидера харьковского штаба "Национального корпуса" Константина Немичева, 8 февраля в консульстве была запланирована встреча с "пророссийскими организациями" Харькова. Поэтому участники пикета пояснили, что они выступают против антиукраинской деятельности России.

      Однако консул-советник Игорь Демьяненко сказал, что никакая встреча на этот день не была запланирована.

      В то же время правонарушений во время акции полицейские не зафиксировали.

      Смотрите видео как в Харькове забросали консульство РФ яйцами и зеленкой:

      Акція протесту біля Генконсульства РФ у Харкові

      Учасники акції протесту біля Генконсульства Російської Федерації у Харкові жбурнули в будівлю ємності з зеленкою і яйця. Як повідомляє кореспондент UA: Харків, біля дипломатичної установи зібралися люди з символікою «Національних дружин» та «Правого сектору». Кілька з учасників акції тримали плакат «Окупанти, забирайтесь додому». Як пояснив один з учасників акції Юрій Ліхота, таким чином вони виступають проти того, щоб «Росія проводила свою антиукраїнську діяльність». За словами лідера харківського штабу партії «Національний корпус» Костянтина Немічева, сьогодні у консульстві була запланована зустріч з «проросійськими організаціями» Харкова. Учасники акції прийшли цьому завадити, сказав Немічев. За підрахунками Юрія Ліхоти, в акції взяли участь до сотні людей. Таку ж цифру називає і Станіслав Коваль, працівник управління превентивної діяльної Нацполіції області. За його словами, правопорушень під час акції поліцейські не зафіксували. Кореспонденти UA: Харків звернулися за коментарем до Генконсульства. Консул-радник Ігор Дем'яненко повідомив, що обіймає цю посаду два тижні, жодних зустрічей у консульстві сьогодні не планувалося.

      Опубліковано UA: Харків Пʼятниця, 8 лютого 2019 р.
       

       

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      Теги: Новости Украины Правый сектор Национальная дружина Новости России Украина – Россия Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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