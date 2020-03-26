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      Консультативный совет в пределах ТКГ: что не так с идеей и кому это выгодно

      - Читати новину українською

      В Минске должны были подписать окончательное решение по созданию нового переговорного органа – так называемого Консультативного совета. Предварительно, в него должны войти 20 членов: представители общественности от оккупированных территорий и от неоккупированных территории Украины. Что не так с этой идеей Офиса Президента и кому она выгодна – читайте дальше.

      О создании Консультативного совета 11 марта на заседании трехсторонней контактной группы договорились руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак.

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      "Мы говорим о представителях территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказал тогда Ермак.


      Андрей Ермак / Фото: detector.media

      Окончательное решение должны подписать сегодня. И из-за карантина заседание запланировали в формате видеоконференции, поэтому подписать любые договоренности не смогут физически. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

      Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они сегодня продолжаются,
      – заверил Резников.

      И от самой идеи создания Консультативного совета никто не отказался. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в переговорном процессе ничего не изменится.


      Дмитрий Кулеба / Фото: menafn

      "За столом будут сидеть представители украинского общества, а с другой стороны представители тоже украинского общества, часть которого находится под российской оккупацией. Там не будут сидеть среди этих 10 на 10 представители так называемых ЛНР и ДНР", – сказал Дмитрий Кулеба.

      Такая идея выгодна Кремлю

      Эксперты считают, что создание Консультативного совета с участием сепаратистов – только русская идея, которая сейчас не в интересах Украины.


      Владимир Путин / Фото: nbnews

      "Это орган, который легитимизирует прежде всего требование о прямых переговорах между украинской властью и лидерами боевиков. Они смогут активно участвовать в законотворческом процессе по разработке закона об особом статусе Донбасса", – отметил политический эксперт Сергей Постоловский.

      По словам политолога, карантин может быть толчком для Украины, ведь невозможность собраться физически в Минске дает нам шанс отбросить идею Консультативного совета.

      Создание совета вызвало общественный резонанс

      Против такой переговорной площадки выступили около 50 депутатов от фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и группы "За будущее". Не согласны с договоренностями Ермака и в президентской фракции.


      Заседание трехсторонней контактной группы / Фото: скриншот с видео

      Нардепы отметили, что согласно украинскому законодательству Россия является страной-оккупантом, поэтому сейчас на территории ОРДЛО действуют оккупационные органы власти России. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вести исключительно с Российской Федерацией.

      Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они предназначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства.

      Больше о том, что предусматривает Консультативный совет читайте здесь

      Что известно о пятой жертве коронавируса в Украине
      25 марта
      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Дмитрий Кулеба – новости Алексей Резников Дмитрий Козак Андрей Ермак Новости России Оккупированные территории Минск Новости Украины Новости политики
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