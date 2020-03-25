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      Консультативный совет в пределах ТКГ: решение о его создании пока принимать не будут

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      На ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) относительно Донбасса не будут принимать решение о создании так называемого Консультативного совета. Участие в этом органе должны принимать и представители оккупационных администраций Востока Украины.

      Такое заявление сделал вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

      Советуем ознакомиться Решающий Минск: ответы на семь важных вопросов о консультативном совете

      ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они сегодня продолжаются,
      – отметил он.

      Заметим, что ТКГ относительно Донбасса обычно проходит в Минске. Однако на этот раз, 25 декабря, заседание группы пройдет в режиме видеоконференции. Причина – пандемия коронавируса в мире.

      К слову, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, которым предлагается признать неконституционным создание Консультативного совета в Минске. Авторы документа отмечают, что стороной переговоров может быть только Россия, как участница войны на Донбассе.

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      Консультативный совет с участием боевиков: что известно

      • 11 марта в Минске состоялась встреча трехсторонней контактной группы. В ней участвовали глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак.
      • Стороны подписали документ о создании так называемого Консультативного совета. Новый орган в основном будет состоять из политической подгруппы ТКГ. То есть, будут в нем участвовать и представители боевиков.
      • Его запуск должен состояться после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Темой этих консультаций станет выполнение договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.
      • Информация о создании Консультативного совета спровоцировала шквал критики среди политиков. В частности, группа украинских депутатов пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом.
      • Руководитель ОПУ Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия. 
      • С протоколом заседания ТКГ, на котором предложили создать Консультативный совет можете ознакомиться по этой ссылке.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Алексей Резников Пророссийские боевики Минские договоренности Война на Донбассе Новости политики
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