Консультативный совет в пределах ТКГ: решение о его создании пока принимать не будут

На ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) относительно Донбасса не будут принимать решение о создании так называемого Консультативного совета. Участие в этом органе должны принимать и представители оккупационных администраций Востока Украины.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

Советуем ознакомиться Решающий Минск: ответы на семь важных вопросов о консультативном совете

ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они сегодня продолжаются,

– отметил он.

Заметим, что ТКГ относительно Донбасса обычно проходит в Минске. Однако на этот раз, 25 декабря, заседание группы пройдет в режиме видеоконференции. Причина – пандемия коронавируса в мире.

К слову, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, которым предлагается признать неконституционным создание Консультативного совета в Минске. Авторы документа отмечают, что стороной переговоров может быть только Россия, как участница войны на Донбассе.

Интересно В "Слуге народа" назвали идею вступить в переговоры с боевиками попыткой выйти из тупика

Консультативный совет с участием боевиков: что известно

11 марта в Минске состоялась встреча трехсторонней контактной группы. В ней участвовали глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак.

Стороны подписали документ о создании так называемого Консультативного совета. Новый орган в основном будет состоять из политической подгруппы ТКГ. То есть, будут в нем участвовать и представители боевиков.

Его запуск должен состояться после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Темой этих консультаций станет выполнение договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.

Информация о создании Консультативного совета спровоцировала шквал критики среди политиков. В частности, группа украинских депутатов пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.