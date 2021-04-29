У мережі з'явилась ймовірна розмова нардепа Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. Політики говорили, зокрема, про Тристоронню контактну групу щодо Донбасу.

Медведчук заявив, що "вони заявили, що тепер будуть їх представники, а не керівники". За його словами, це "засмутило громадськість у контактній групі".

Важливо Злили розмову Суркова та Медведчука: запис

Дивіться відео розмови:

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