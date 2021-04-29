Злита розмова Медведчука та Суркова: політики говорили про контактну групу щодо Донбасу
У мережі з'явилась ймовірна розмова нардепа Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. Політики говорили, зокрема, про Тристоронню контактну групу щодо Донбасу.
Источник:24 канал
Медведчук заявив, що "вони заявили, що тепер будуть їх представники, а не керівники". За його словами, це "засмутило громадськість у контактній групі".
Важливо Злили розмову Суркова та Медведчука: запис
Дивіться відео розмови:
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