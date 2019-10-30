Контент для жителей оккупированных территорий должен быть и на русском языке, – Бородянский

Информационный контент, направленный на жителей временно оккупированных территорий, должен быть также и на русском языке.

Над созданием такого контента будут работать, об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский среду в Мариуполе на "Форуме единства", пишет "Интерфакс–Украина".

Это надо знать: Финансирование украинских СМИ гражданами России – в правительстве анонсировали важные ограничения

Бородянский не впервые отмечает, что министерство сейчас разрабатывает соответствующую комплексную программу. Она имеет целью помочь людям на оккупированных территориях беспрепятственно получать качественную информацию.

Я считаю, что язык контента должен быть в том числе и на русском, и он будет русским. Будет очень много контента на русском языке, – сказал он.

Министр также отметил, что рабочая группа сейчас просчитывает физическую возможность доставки контента на временно оккупированные территории.

Однако украинский телесигнал заглушают специальными техническими средствами, препятствуя вещанию на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. Проникнуть сигналу украинских телеканалов удается максимум на 50 километров.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала