Контент-маркетинг — путь к сердцу вашего клиента. 17 августа Content Marketing Day
17 августа Академия интернет-маркетинг “WebPromoExperts” проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию.
Онлайн-конференция – Content Marketing Day состоится 17 августа.
Что же такое качественный контент и почему его вес, как канала генерации клиентов, стремительно растет? Как научиться создавать контент, который люди будут читать, хранить в заметках и делиться им в социальных сетях? Самый действенный способ узнать это – услышать доклады от экспертов-практиков соответствующей отрасли, которые поделятся своими фишками, кейсами и наработками. Вас ждет 100% практической информации и никакой воды.
Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы услышите самые свежие тренды и поймете, что дает результат именно сейчас.
На конференции вы сможете:
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узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;
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понять, как следует “упаковывать” свое предложение;
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освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;
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увидеть, как и за счет чего выделиться на фоне конкурентов;
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определить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;
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получить свежие идеи для своей контент-стратегии;
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задать вопрос спикеру в прямом эфире.
Конференция будет особенно полезна, если вы:
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маркетолог или интернет-маркетолог;
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копирайтер или редактор;
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SMM / SEO-специаліст;
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владелец или администратор сайтов;
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контент менеджер;
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предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.
И даже если вы давно уже опытный специалист – совершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.
Что вас ждет?
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8 часов полезной насыщенной информации;
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13 спикеров-экспертов с уникальными докладами;
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только актуальные указания и рекомендации;
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подарки и бонусы от организаторов и партнеров.
Как попасть на конференцию?
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет выслано письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Организаторы: WebPromoExperts, WebPromo.
Спонсоры: SendPulse.
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