Контент-маркетинг — путь к сердцу вашего клиента. 17 августа Content Marketing Day

17 августа Академия интернет-маркетинг “WebPromoExperts” проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию.

Онлайн-конференция – Content Marketing Day состоится 17 августа.

Что же такое качественный контент и почему его вес, как канала генерации клиентов, стремительно растет? Как научиться создавать контент, который люди будут читать, хранить в заметках и делиться им в социальных сетях? Самый действенный способ узнать это – услышать доклады от экспертов-практиков соответствующей отрасли, которые поделятся своими фишками, кейсами и наработками. Вас ждет 100% практической информации и никакой воды.

Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы услышите самые свежие тренды и поймете, что дает результат именно сейчас.

На конференции вы сможете: