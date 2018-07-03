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Контент-маркетинг — путь к сердцу вашего клиента. 17 августа Content Marketing Day

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Content Marketing Day
Content Marketing Day

17 августа Академия интернет-маркетинг “WebPromoExperts” проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию.

Онлайн-конференция – Content Marketing Day состоится 17 августа.

Что же такое качественный контент и почему его вес, как канала генерации клиентов, стремительно растет? Как научиться создавать контент, который люди будут читать, хранить в заметках и делиться им в социальных сетях? Самый действенный способ узнать это – услышать доклады от экспертов-практиков соответствующей отрасли, которые поделятся своими фишками, кейсами и наработками. Вас ждет 100% практической информации и никакой воды.

Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы услышите самые свежие тренды и поймете, что дает результат именно сейчас.

На конференции вы сможете:

  • узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;

  • понять, как следует “упаковывать” свое предложение;

  • освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;

  • увидеть, как и за счет чего выделиться на фоне конкурентов;

  • определить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;

  • получить свежие идеи для своей контент-стратегии;

  • задать вопрос спикеру в прямом эфире.

Конференция будет особенно полезна, если вы:

  • маркетолог или интернет-маркетолог;

  • копирайтер или редактор;

  • SMM / SEO-специаліст;

  • владелец или администратор сайтов;

  • контент менеджер;

  • предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.

И даже если вы давно уже опытный специалист – совершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.

Что вас ждет?

  • 8 часов полезной насыщенной информации;

  • 13 спикеров-экспертов с уникальными докладами;

  • только актуальные указания и рекомендации;

  • подарки и бонусы от организаторов и партнеров.

Как попасть на конференцию?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет выслано письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Организаторы: WebPromoExperts, WebPromo.

Спонсоры: SendPulse.

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Зарегистрироваться!

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
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