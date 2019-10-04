Контракты на полмиллиарда долларов: Украина и Беларусь подписали важные торговые соглашения

По итогам заседания украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества предприятия двух стран подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.

В этом году украинское правительство планирует выйти на 8 миллиардов долларов товарооборота с Беларусью.

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Беларусь – очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши),

– заявил Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины во время Форума регионов.

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Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко. Встреча политиков состоялась в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Они обсудили вопросы двусторонних отношений в сфере безопасности и экономического сотрудничества.

Кроме этого, сегодня состоится официальная церемония подписания двусторонних документов между государствами. А в самом конце президенты осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.

Что известно о форум регионов?

Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в белорусском Гомеле. Тогда его главными действующими лицами стали лидеры двух государств Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Кроме глав государств, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран. Первые имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию. Второй Форум регионов Украины и Беларуси будет длится 3-4 октября 2019 году в украинском Житомире.

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