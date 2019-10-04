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      Контракты на полмиллиарда долларов: Украина и Беларусь подписали важные торговые соглашения

      7 Читати новину українською
      Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
      Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / fakty.ua

      По итогам заседания украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества предприятия двух стран подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.

      В этом году украинское правительство планирует выйти на 8 миллиардов долларов товарооборота с Беларусью.

       Важно: Зеленский провел встречу с Лукашенко: главное

      Беларусь – очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши),
      – заявил Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины во время Форума регионов.

       Актуально: Как экономический союз России и Беларуси повлияет на Украину

      Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко. Встреча политиков состоялась в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Они обсудили вопросы двусторонних отношений в сфере безопасности и экономического сотрудничества.

      Кроме этого, сегодня состоится официальная церемония подписания двусторонних документов между государствами. А в самом конце президенты осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.

      Что известно о форум регионов?
      Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в белорусском Гомеле. Тогда его главными действующими лицами стали лидеры двух государств Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Кроме глав государств, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран. Первые имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию. Второй Форум регионов Украины и Беларуси будет длится 3-4 октября 2019 году в украинском Житомире.

      Смотрите видео: о чем говорили Зеленский и Лукашенко

       

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      Теги: Новости Украины Торговля Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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